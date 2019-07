Bentley concept car EXP 100 GT

Rolls-Royce e Bentley, i progettisti e costruttori preminenti di auto da turismo ultra-lussuose, stanno recuperando la necessità dei loro clienti nel dedicarsi alle trasmissioni di energia alternativa. Ed ecco quindi che, Rolls-Royce sta investendo molto neei combustibili fossili ed ha annunciato un’iniziativa per portare potenzialmente un ecosistema elettrico ibrido a Brandenburg, in Germania.

Anche Bentley sembra essere a metà strada. A partire da ora, il simbolo dell’aristocratico eccesso britannico e del conservatorismo dorato ha solo un ibrido sulla strada.

Ma hanno fatto un sacco di rumore su una Bentley EV negli ultimi anni, iniziando la narrazione con la EXP 10 Speed ​​6 che è stata presentata nel 2015.

E, circa un mese fa, Bentley ha gettato le basi per una transizione completa lontano da quel fastidioso, condannato ICE, e verso l’EV che sarà, in altri dieci anni, lo standard per i veicoli stradali.

Per questo motivo, hanno annunciato un piano ambizioso: entro il 2023, la società offrirà versioni ibride di ogni modello di produzione; entro il 2025, un’autovettura completamente elettrica.

Questa settimana, per rafforzare la loro nuova storia di eco-marca, hanno annunciato una nuova EXP. Questa concept car è una Bentley che uscirà nel 2035. Una visione sul futuro.

Natch, la nuova Bentley verde è consacrata all’Onnipotente Dollaro, e sembra veloce, lussuosa e bella in quel modo particolarmente raro che solo cento anni di squisita fattura possono produrre.

E quel secolo di design è incluso nella EXP 100 GT.

Nella sua forma più grande, si presenta come un modello a tutto tondo, un omaggio progressista, un riassunto e uno sguardo avanti.

Quattro motori spingono l’elegante beastie di quasi 20 ‘per un lancio 0-60 di 2,5 secondi (soggetto a miglioramenti nei prossimi 16 anni), e la gamma di 435 miglia sarà realizzata con una carica di 15 minuti, 80% tempo.

Gli interni sono concepiti come minimalisti, con linee e forme ispirate al mondo naturale. Ma, Bentley non ha dimenticato quei piccoli tocchi che fanno uno stravagante tourer britannico: abbellimenti includono finiture da legno di 5000 anni e cristalli abbondanti. Per quanto riguarda la tavolozza dei colori, è abbastanza piacevole.

Per quanto interessante sia l’aspetto dell’ultimo concetto EXP, siamo curiosi di vedere la 2025 EV di produzione. Se finirà per assomigliare alla bella EXP 12 Speed ​​6e , saremo davvero entusiasti.

Fonte

