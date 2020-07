Bengala Occidentale ostacolo alla politica di vicinato Indiana

Tempo di lettura: 2 minuti

Una decisione del governo Mamata Banerjee di fermare tutte le merci dal Bangladesh attraverso il confine Petrapole-Benapole da marzo ha provocato gravi danni al commercio bilaterale e si è conclusa mercoledì con il Bangladesh che ha rifiutato di consentire ai camion indiani di attraversare il confine.

A seguito delle azioni del Bengala, gli scambi bilaterali con il Bangladesh sono scesi a $ 424 milioni in aprile-maggio, rispetto a quasi $ 2 miliardi per lo stesso periodo nel 2019, con gravi interruzioni delle importazioni dal Bangladesh. Nei primi cinque mesi di calendario del 2019 (gennaio-maggio), sono stati $ 4,1 miliardi, ma nel 2020 sono stati solo $ 2,9 miliardi.

I commercianti e il governo del Bangladesh hanno espresso infelicità per qualche tempo, che si è riversato il 1 ° luglio portando il Bangladesh a fermare i camion indiani. Anche così, secondo fonti, 106 camion erano stati fatti entrare nel Bangladesh.

Nessuna esportazione dal Bangladesh è stata autorizzata a venire via Petrapole-Benapole dal 23 marzo, il giorno prima che fosse ordinato il blocco. Riprese brevemente il 29 aprile, ma si chiuse di nuovo il 2 maggio, a seguito di alcune proteste locali.

Il commercio è ripartito il 7 giugno e lentamente il volume è salito a circa 250 camion al giorno da circa 24 giorni. Ma era tutto un commercio a senso unico con solo camion dall’India che andavano in Bangladesh, ma dall’altra parte non era permesso che venisse nulla.

È interessante notare che non vi è stato alcun arresto delle merci dal Bangladesh attraverso Tripura, ma solo attraverso Petrapole-Benapole, che rappresenta circa il 70% del commercio indo-bangla. Fonti qui affermano che il Bengala è addirittura arrivato al punto di fermare i camion che vanno in Nepal e Bhutan attraverso lo stato. Ad aprile, il ministero degli interni ha chiesto al governo Mamata Banerjee di consentire il trasferimento di camion in questi paesi poiché sono senza sbocco sul mare e dipendono dall’India per il movimento delle merci. Anche questo fa parte degli impegni globali dell’India.

Il Centro aveva dichiarato al Bengala che le sue azioni erano in “chiara violazione degli ordini MHA emessi ai sensi del Disaster Management Act 2005 e degli articoli 253, 256 e 257 della Costituzione”.

Sul fronte interno, questo era anche il momento in cui il Centro e il governo del Bengala erano in disaccordo sulla gestione dello stato della crisi Covid da parte dello stato.

Di fronte a una grave perturbazione degli scambi che potrebbe avere un impatto negativo su altri aspetti dei legami bilaterali, il Centro sta cercando altre opzioni per aggirare l’ICP Petrapole-Benapole. Per la prima volta, le merci si sono spostate attraverso la risorta rete ferroviaria India-Bangladesh.

Il porto di Syama Prasad Mookerjee, Calcutta, ha annunciato che avrebbe servito il commercio Indo-Bangla introducendo un nuovo servizio tra Kolkata Dock System e Chattogram (Chittagong) attraverso la rotta del protocollo Indo-Bangladesh.

Aruna Sangita – Reporter Freelance ASIA (India e paesi limitrofi) – Mail, redazione@reporterspress.it