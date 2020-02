Benefici per la salute della cannella

Tempo di lettura: 3 minuti

La cannella è una spezia che è stata usata per aromatizzare i cibi per centinaia di anni. La spezia viene utilizzata più nei dessert o nei prodotti da forno, ma è anche un ingrediente in varie ricette di piatti principali. Alcune delle spezie che sono state utilizzate per molti anni hanno anche significativi benefici per la salute e la cannella non fa eccezione. La cannella è la spezia più consumata in tutto il mondo, quindi i professionisti della salute sono molto incoraggiati dalle recenti notizie su quanto possa essere salutare.

Cancro – è una malattia devastante che la scienza deve ancora trovare un modo sicuro per curare. La cannella è una fonte significativa di cinnamaldeide , un composto che potrebbe proteggere dal cancro del colon-retto.

Guarigione : le ferite che vengono infettate possono diventare un grave problema se i batteri non possono essere controllati. La combinazione di oli essenziali di cannella e menta piperita è risultata efficace contro i batteri resistenti agli antibiotici e aiuta anche la crescita cellulare.

Potenziale di apprendimento migliorato : i ricercatori hanno somministrato cannella ai topi e hanno scoperto che i topi erano in grado di apprendere nuove competenze. Aggiungere la spezia alla dieta degli studenti lenti può essere un modo nuovo e migliore per aiutare le persone con difficoltà di apprendimento.

Morbo di Alzheimer – questa condizione devastante che colpisce soprattutto gli anziani è diventata più diffusa e non ha ancora cura. La cannella ha mostrato risultati promettenti nel prevenire o ridurre le placche e lefibre amiloidi identificate come fattori che causano la demenza. Mangiare la spezia può anche portare un miglioramento a quelle persone già colpite dalla malattia.

Perdita di peso – ci sono alcune prove che il consumo di cannella può accelerare il metabolismo che potrebbe aiutare alcune persone a perdere peso. L’aumento del metabolismo brucia più calorie e aumenta l’energia, quindi può verificarsi un livello più alto di attività e una certa perdita di peso. L’aggiunta di cannella invece di zucchero agli alimenti per il sapore aiuta anche come aiuto per la perdita di peso in quanto ciò può ridurre le calorie negli alimenti.

Diabete – il diabete di tipo 2 è aumentato costantemente negli ultimi decenni, probabilmente a causa di una popolazione che sta invecchiando e potrebbe anche essere influenzata da un aumento dell’obesità. Uno studio cinese ha scoperto che i diabetici che hanno ricevuto un supplemento giornaliero di cannella per tre mesi hanno sperimentato una riduzione dei livelli di glucosio nel sangue e una riduzione significativa dei trigliceridi nel sangue.

Morbo di Parkinson – ha sintomi che includono tremori e difficoltà nel normale movimento e nella deambulazione. Mentre i medici possono prescrivere farmaci per combattere i sintomi, a questo punto non è stata trovata alcuna cura. Una ricerca condotta da Rush University Medical Ctr ha scoperto che Ceylon Cannella somministrata ai topi in un recente studio mostra che le spezie possono aiutare a invertire i sintomi della malattia per i malati di Parkinson.

Le infezioni batteriche e fungine , tra cui la salmonella e la listeria, sono generalmente di origine alimentare e possono causare malattie gravi se non controllate. La cinnamaldeide è il componente principale nella cannella e può inibire efficacemente i batteri e aiuta anche a ridurre la carie e l’alitosi.

Infiammazione : è la difesa dell’organismo contro le infezioni a causa di danni ai tessuti, ma può portare a gravi problemi di salute se non controllata. Le proprietà antinfiammatorie della cannella sono efficaci nel ridurre gli effetti dannosi dell’infiammazione.

La cannella è una spezia dolce e pungente che le persone godono in una varietà di piatti che vanno dai dessert alle ricette a base di carne.

La maggior parte delle persone non si rende conto che la spezia offre anche molti benefici per la salute, ma va notato che la cannella di Ceylon nella sua forma più pura è la scelta migliore. La cannella più economica è ricca di cumarina che può causare danni al fegato.

Chiunque usi cannella per i suoi benefici per la salute dovrebbe assicurarsi di acquistare la varietà Ceylon.

