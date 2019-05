Benedetto XVI ai giovani disse: ‘L’Amore non è merce di scambio’

Era l’anno 2010 quando l’ex Papa Benedetto XVI, davanti ai circa centomila ragazzi provenienti da tutta Italia, rispondendo in Piazza San Pietro alle loro domande disse “Voi non potete e non dovete adattarvi ad un amore ridotto a merce di scambio, da consumare senza rispetto per sè e per gli altri, incapace di castità e di purezza: questa non è libertà”. E proseguì dicendo – «Certo costa anche sacrificio vivere in modo vero l’amore. Senza rinunce non si arriva a questa strada. Ma sono sicuro che voi non avete paura della fatica di un amore impegnativo e autentico: è l’unico che, in fin dei conti, dà la vera gioia».

Nell’Esortazione Apostolica Amoris laetitia di Papa Francesco c’è contemplato anche l’Amore.

Il Papa sottolinea che l’amore non può essere definito, perché definire significa limitare e l’amore non ha limiti. L’affetto e l’amore sano insegna ad osservare, assecondare ed afferrare con forza la felicità.

Quando una persona che ama può fare del bene a un altro, o quando vede che all’altro le cose vanno bene, lo vive con gioia e in quel modo dà gloria a Dio, perché “Dio ama chi dona con gioia”.

Siamo sinceri e riconosciamo i segni della realtà: chi è innamorato non progetta che tale relazione possa essere solo per un periodo di tempo.

Nella società dei consumi si impoverisce il senso estetico e così si spegne la gioia. Tutto esiste per essere comprato, posseduto e consumato; anche le persone. La tenerezza, invece, è una manifestazione di questo amore che si libera dal desiderio egoistico di possesso egoistico.

L’amore per l’altro implica tale gusto di contemplare e apprezzare ciò che è bello e sacro del suo essere personale, che esiste al di là dei miei bisogni.

L’esperienza estetica dell’amore si esprime in quello sguardo che contempla l’altro come un fine in sé stesso, quand’anche sia malato, vecchio o privo di attrattive sensibili.

Quel “sì” d’amore e affetto significa dire all’altro che potrà sempre fidarsi, che non sarà abbandonato se perderà attrattiva, se avrà difficoltà o se si offriranno nuove possibilità di piacere o di interessi egoistici

I gesti che esprimono tale amore devono essere costantemente coltivati, senza avarizia, ricchi di parole generose.

Non possiamo prometterci di avere gli stessi sentimenti per tutta la vita. Ma possiamo certamente avere un progetto comune stabile, impegnarci ad amarci e a vivere uniti finché la morte non ci separi, e vivere sempre una ricca intimità.

L’amore che ci promettiamo supera ogni emozione, sentimento o stato d’animo, sebbene possa includerli. È un voler bene più profondo, con una decisione del cuore che coinvolge tutta l’esistenza.

L’amore ha bisogno di tempo disponibile e gratuito, che metta altre cose in secondo piano.

Ci vuole tempo per dialogare, per abbracciarsi senza fretta, per condividere progetti, per ascoltarsi, per guardarsi, per apprezzarsi, per rafforzare la relazione.

Amare vuol dire comunicare da cuore a cuore. È una vera arte che si impara in tempi di calma, per metterla in pratica nei tempi duri.

