BARANGAROO TO HELM IL FUTURO DELLE FINANZE PER L’AUSTRALIA

“Barangaroo è diventato il peso massimo economico di Sydney e allo stesso tempo è un luogo in cui le persone hanno la capacità di vivere, lavorare e giocare all’interno di un unico vivace e dinamico pre-cinct”.

Equipaggiato con infrastrutture di prima classe, lussuose offerte commerciali, commerciali e residenziali, e la sua vicinanza al centro di Sydney, è diventato il prossimo distretto finanziario del paese con il potenziale per accrescere la prosperità economica per l’Australia.

Ciò ha, a sua volta, fornito a coloro che cercano investimenti nei mercati immobiliari più redditizi del mondo, un’opportunità per procurare proprietà all’interno di un vivace centro finanziario, raccogliendo i frutti di avere servizi di livello internazionale proprio a due passi da casa.

“Investire in Crown Residences a One Barangaroo è l’acquisizione di uno stile di vita invidiabile”, afferma Erin van Tuil, Partner, Crown Residences di One Barangaroo. “Vicino al distretto finanziario, ha sperimentato l’effetto del downle in termini di accesso ai solito riservati ai pochi che lavorano all’interno di un distretto affollato.”

Crown Residences at One Barangaroo offre lusso di prima classe che si trova solo negli avidi del mondo.

Queste residenze esclusive offrono un design elegante e una vita da resort sui parametri del distretto finanziario.

Tuttavia, il livello di lusso vissuto attraverso la residenza a Crown Residences at One Barangaroo non si ferma davanti alla porta.

Proprio come il ronzio trovato nei principali distretti finanziari del mondo – Londra, New York e Singa-pore – Barangaroo è in fermento con la gente del posto e gli impiegati che si godono una cena raffinata nella striscia del ristorante, concedendosi un happy hour in qualsiasi numero di bar locali, fare shopping in tutto il quartiere del retail, prendere una prelibatezza in una delle tante gastronomie, panetterie e cioccolatieri – tutto a un passo dalle residenze più prestigiose dell’Australia.

“Ecco perché vivere a Crown Residences a One Barangaroo è molto più che procurarsi un investimento immobiliare per chiamare il proprio”, dice Van Tuil.

“Si sta procurando uno stile di vita con ogni comodità imminibile direttamente a casa tua a causa dell’aumento dell’attività nella zona resa possibile dall’emergere del nuovo distretto finanziario australiano”.

E sembra che sia il lusso che l’attività finanziaria saranno in aumento nel prossimo futuro.

Il design dei tre grattacieli magnificamente costruiti nel cuore del distretto finanziario, che ospitano personaggi del calibro di Westpac, HSBC, KPMG e PwC, è già stato confrontato con i migliori sviluppi d’ufficio del mondo.

Questo assicura che anche molti dei principali player finanziari della nazione si riverseranno nel distretto, creando un hub che rivaleggia con la South Bank di Singapore o con l’area cinese di Lujiazui.

Questo, a sua volta, equivarrà a un’ulteriore espansione dell’offerta al dettaglio, commerciale e di stile di vita del distretto.

“I vantaggi di vivere vicino a un centro finanziario nelle residenze più lussuose dell’Australia sono triplici”, afferma van Tuil. “Convenienza, un investimento unico e la vita al centro di una rigenerazione urbana pienamente funzionante.”

