Bank of Japan svela misure di emergenza sul coronavirus

La Banca del Giappone ha svelato una serie di misure di politica monetaria di emergenza per sostenere la terza economia mondiale, poiché la pandemia di coronavirus minaccia una recessione globale.

In una riunione anticipata di due giorni, la BoJ ha affermato che avrebbe raddoppiato la sua capacità annuale di acquistare fondi negoziati in borsa e fondi di investimento immobiliare in Giappone, l’ultima banca centrale globale ad agire in caso di emergenza.

Le mosse hanno spinto al rialzo i mercati giapponesi, con il Nikkei-225 inizialmente in rialzo del due per cento ma poi rapidamente ricadendo nel rosso mentre i trader digerivano la dichiarazione.

La banca ha dichiarato di aver deciso all’unanimità di “attivamente” acquistare ETF (fondi negoziati in borsa) e J-REIT (fondi di investimento legati a immobili giapponesi) con un limite superiore annuo di 12 trilioni di yen ($ 112 miliardi) e 180 miliardi di yen rispettivamente .

In precedenza, la banca stava acquistando un massimo di sei trilioni di yen di ETF e 90 miliardi di yen di J-REIT all’anno.

La BoJ ha affermato che introdurrà anche una nuova operazione per fornire prestiti contro il debito societario e ha aumentato il limite annuale per gli acquisti di obbligazioni societarie da un trilione di yen a 4,2 trilioni di yen. Ma ha lasciato invariato il suo tasso di interesse principale a meno 0,1% e ha anche mantenuto il limite massimo per l’acquisto di titoli di stato a 80 trilioni di yen.

Il capo della BoJ Haruhiko Kuroda ha dichiarato ore dopo che il corpo si aspetta che l’impatto del virus “continui per qualche tempo”.

La mossa della BoJ ha seguito le misure di emergenza prima che i mercati asiatici aprissero dalla Federal Reserve americana per rafforzare la fiducia e mantenere il settore finanziario in funzione, compreso il taglio del suo tasso di interesse chiave praticamente a zero.

La Fed ha tagliato il suo secondo tasso di emergenza in meno di due settimane, abbassando il tasso di indebitamento di riferimento a un intervallo dello 0-0,25 per cento, dov’era durante la crisi finanziaria globale del 2008.

L’economia giapponese stava vacillando ancor prima che il coronavirus colpisse, con timori crescenti di una recessione.

Il prodotto interno lordo del paese per il trimestre ottobre-dicembre ha subito una contrazione dell’1,8 per cento, con la spesa dei consumatori colpita da un aumento delle imposte sui consumi lo scorso ottobre dall’8 al 10 per cento.

Le preoccupazioni stanno crescendo sul fatto che i consumi saranno colpiti ancora più duramente quando le persone rimanderanno i grandi acquisti a causa dei timori del coronavirus, con la pandemia che si prevede abbia un impatto enorme sulle esportazioni.

A ciò si aggiunge la possibilità che i Giochi olimpici, previsti per l’apertura il 24 luglio a Tokyo, possano essere rinviati o annullati.

Le stime variano su quanto potrebbe costare il Giappone, che sta spendendo circa 1,35 trilioni di yen a Tokyo 2020.

Qualsiasi modifica al programma olimpico avrebbe un enorme impatto sul turismo: il Giappone contava 40 milioni di visitatori nel 2020.

Gli economisti della società di ricerca Nomura prevedono già una contrazione dello 0,7 per cento del PIL per l’anno solare 2020, ma avvertono che potrebbe arrivare all’1,5 per cento.

