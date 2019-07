Bangladesh, 2.000 bambini salvati dal lavoro minorile

In Bangladesh l’età minima di lavoro è di 14 anni. I minori di 18 anni non sono autorizzati a svolgere lavori pericolosi che li espongono al rischio di malattia o infortunio. Eppure queste leggi non hanno impedito ai bambini di lavorare. In un dato giorno nelle remote comunità rurali di Rangpur, nel nord-ovest del Bangladesh, vedrai persone che svolgono le loro attività quotidiane, lo shopping, il lavoro, i bambini che giocano. Ma a un esame più attento vedrai anche bambini che lavorano: bancarelle di tè, cantieri, fattorie, campi di mattoni e pesca.

Questi bambini lavoratori sono un riflesso delle lotte che affrontano molte famiglie in questa regione, la più povera del paese.

Dovendo lavorare per aiutare le loro famiglie a portare reddito, molti di questi bambini hanno poco tempo per andare a scuola.

Per aiutare famiglie e bambini come questi, il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha finanziato il progetto CLEAR dal 2013-2018. Il progetto ha sostenuto i paesi nella lotta al lavoro minorile sviluppando la legislazione, rafforzando l’applicazione e migliorando la capacità di monitoraggio.

La principale sfida affrontata nelle comunità selezionate dal progetto è stata che molti posti di lavoro nelle aree rurali sono inaccessibili agli ispettori del lavoro a causa della mancanza di infrastrutture, della natura informale di gran parte del lavoro e di risorse limitate.

Per superare questi ostacoli, il progetto ha collaborato con membri influenti della comunità, come leader religiosi e insegnanti, per istituire gruppi volontari di sorveglianza sul posto di lavoro (CWSG) basati sulla comunità.

In un anno e mezzo sono stati formati 144 CWSG in 45 Unioni rurali (aree amministrative) nel nord-ovest del Bangladesh. Questi gruppi sono stati sostenuti da giovani volontari che hanno identificato i bambini lavoratori nelle loro comunità e li hanno ritirati dai luoghi di lavoro.

Con il sostegno del progetto CLEAR, questi volontari hanno rimosso con successo 2.000 bambini dal lavoro minorile.

Inoltre, a seguito del progetto, il governo del Bangladesh ha stanziato più finanziamenti per affrontare il lavoro minorile e sta aiutando le famiglie vulnerabili ad accedere alla protezione sociale.

Fonte

Organizzazione internazionale del lavoro (ILO)

La Repubblica popolare del Bangladesh ( গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ Gônoprojatontri Bangladesh ), è un paese dell’Asia meridionale . È l’ ottavo paese più popoloso del mondo con una popolazione che supera 162.951.560 persone.

L’origine esatta della parola Bangla è sconosciuta, anche se si ritiene provenga da “Vanga”, un antico regno e divisione geopolitica sul delta del Gange nel subcontinente indiano. Si trovava nel sud del Bengala, con la regione centrale che comprendeva l’attuale sud ovest del Bengala (India) e il sud-ovest del Bangladesh.

Il suffisso “al” venne ad aggiungersi al fatto che gli antichi rajah di questa terra sollevarono mucchi di terra alta 10 piedi e 20 in larghezza in pianura ai piedi delle colline che erano chiamate “al”. Da questo suffisso aggiunto al Bung, il nome del Bengala si alzò e ha guadagnato valuta”. Questo è menzionato anche nel Ghulam Husain Salim s’ Riyaz-us-Salatin .

Nella zona, è il 92 ° paese più grande , con una superficie di 147.570 chilometri quadrati (56.980 sq mi). Condivide i confini terrestri con l’ India ad ovest e con il Myanmar ad est.

È anche uno dei paesi più densamente popolati al mondo.

Dhaka è la sua capitale e la più grande città, ed è anche il centro economico, politico e culturale del Bangladesh, seguito da Chittagong , che ha il porto più grande del paese .

Il Bangladesh costituisce la parte più estesa e orientale della regione del Bengala .

Nel campo dello sviluppo umano, ha fatto progressi sostanziali.

Il paese continua ad affrontare problemi impegnativi, tra cui povertà , corruzione , terrorismo , analfabetismo e assistenza sanitaria pubblica inadeguata .

Il Bangladesh è membro dell’ONU , dell’OMC , del Commonwealth delle Nazioni , dell’FMI , della Banca mondiale , dell’ADB , dell’OIC , dell’IDB , della SAARC , della BIMSTEC e IMCTC .

Le violazioni dei diritti umani sono aumentate sotto l’amministrazione Hasina, in particolare le sparizioni forzate. Tra il 2016 e il 2017, circa 1 milione di rifugiati Rohingya si sono rifugiati nel sud-est del Bangladesh in mezzo a una repressione militare nel vicino stato di Rakhine , Myanmar .

Secondo la Commissione nazionale per i diritti umani, il 70% delle presunte violazioni dei diritti umani sono commesse da forze dell’ordine.

Gli obiettivi hanno incluso Nobel per la Pace vincitore Muhammad Yunus e la Grameen Bank , blogger laiche e giornali indipendenti e pro-opposizione e delle reti televisive.

Le Nazioni Unite sono preoccupate per le “misure che limitano la libertà di espressione e lo spazio democratico” del governo.

Le forze di sicurezza del Bangladesh, in particolare il Rapid Action Battalion (RAB), hanno ricevuto condanne internazionali per violazioni dei diritti umani (incluse sparizioni forzate , torture e uccisioni extragiudiziali ).

Più di 1.000 persone sono state dichiarate vittime di omicidi extragiudiziali da parte del RAB sin dal suo inizio sotto l’ultimo governo del partito nazionalista del Bangladesh .

Il RAB è stato definito “squadrone della morte” da Human Rights Watch e Amnesty International, che hanno chiesto la dissoluzione della forza.

I governi britannico e americano sono stati criticati per aver finanziato e ingaggiato la forza nelle operazioni antiterrorismo.

Il governo del Bangladesh non ha attuato pienamente l’ Accordo di pace sui tralicci di Chittagong .

La regione delle Colline delle Colline rimane pesantemente militarizzata, nonostante un trattato di pace con le popolazioni indigene forgiate dal Partito Popolare Unito delle Chittagong Hill Tracts .

La laicità è protetta dalla costituzione del Bangladesh e ai partiti religiosi è vietato contestare le elezioni; tuttavia, il governo è accusato di corteggiare gruppi religiosi estremisti.

L’ambigua posizione dell’Islam come religione di stato di fatto è stata criticata dalle Nazioni Unite. Nonostante la relativa armonia, le minoranze religiose hanno affrontato occasionali persecuzioni.

Le comunità indù e buddiste hanno subito violenze religiose da gruppi islamici, in particolare il Bangladesh Jamaat-e-Islami e la sua ala studentesca ( Shibir ).

Secondo l’indice Global Slavery del 2016, circa 1.531.300 persone sono ridotte in schiavitù nel moderno Bangladesh, ovvero lo 0,95% della popolazione.

Un certo numero di schiavi in ​​Bangladesh sono costretti a lavorare nelle industrie di pesce e gamberetti.

