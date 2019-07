Bangladesh, 2.000 bambini salvati dal lavoro minorile

In Bangladesh l’età minima di lavoro è di 14 anni. I minori di 18 anni non sono autorizzati a svolgere lavori pericolosi che li espongono al rischio di malattia o infortunio. Eppure queste leggi non hanno impedito ai bambini di lavorare. In un dato giorno nelle remote comunità rurali di Rangpur, nel nord-ovest del Bangladesh, vedrai persone che svolgono le loro attività quotidiane, lo shopping, il lavoro, i bambini che giocano. Ma a un esame più attento vedrai anche bambini che lavorano: bancarelle di tè, cantieri, fattorie, campi di mattoni e pesca.

Questi bambini lavoratori sono un riflesso delle lotte che affrontano molte famiglie in questa regione, la più povera del paese.

Dovendo lavorare per aiutare le loro famiglie a portare reddito, molti di questi bambini hanno poco tempo per andare a scuola.

Per aiutare famiglie e bambini come questi, il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha finanziato il progetto CLEAR dal 2013-2018. Il progetto ha sostenuto i paesi nella lotta al lavoro minorile sviluppando la legislazione, rafforzando l’applicazione e migliorando la capacità di monitoraggio.

La principale sfida affrontata nelle comunità selezionate dal progetto è stata che molti posti di lavoro nelle aree rurali sono inaccessibili agli ispettori del lavoro a causa della mancanza di infrastrutture, della natura informale di gran parte del lavoro e di risorse limitate.

Per superare questi ostacoli, il progetto ha collaborato con membri influenti della comunità, come leader religiosi e insegnanti, per istituire gruppi volontari di sorveglianza sul posto di lavoro (CWSG) basati sulla comunità.

In un anno e mezzo sono stati formati 144 CWSG in 45 Unioni rurali (aree amministrative) nel nord-ovest del Bangladesh. Questi gruppi sono stati sostenuti da giovani volontari che hanno identificato i bambini lavoratori nelle loro comunità e li hanno ritirati dai luoghi di lavoro.

Con il sostegno del progetto CLEAR, questi volontari hanno rimosso con successo 2.000 bambini dal lavoro minorile.

Inoltre, a seguito del progetto, il governo del Bangladesh ha stanziato più finanziamenti per affrontare il lavoro minorile e sta aiutando le famiglie vulnerabili ad accedere alla protezione sociale.

