Bambino siriano Aylan, I trafficanti condannati a 125 anni di prigione

Tempo di lettura: 1 minuto

L’Alta corte penale di Bodrum a Muğla ha condannato gli imputati per il crimine di “uccisione con eventuale intenzione”. Tre organizzatori dell’anello della tratta di esseri umani che ha portato alla morte del bambino siriano Aylan Kurdi, in un caso che ha fatto notizia in tutto il mondo, sono stati condannati a 125 anni di carcere ciascuno il 13 marzo 2020.

Un certo numero di imputati siriani e turchi sono stati trovati responsabili dell’incidente e hanno ottenuto pene detentive, ma i tre imputati condannati oggi sono fuggiti durante il processo.

I trafficanti erano stati catturati dalle forze di sicurezza turche questa settimana nella provincia meridionale di Adana.

L’immagine del corpo senza vita di Aylan, sdraiata a faccia in giù su una spiaggia turca, ha focalizzato l’attenzione del mondo sulla crisi dei rifugiati, illustrando graficamente l’entità della sofferenza, le vite distrutte e i tragici viaggi che i migranti rischiano quando salgono in mare.

I tre membri della famiglia Kurdi sono annegati quando la loro barca è caduta durante il viaggio sfortunato da Bodrum all’isola greca di Kos. Erano tra le centinaia di migliaia di rifugiati che hanno rischiato il viaggio in Grecia nella speranza di dirigersi poi verso le nazioni più ricche dell’Europa settentrionale e occidentale.

A causa della guerra civile siriana, centinaia di migliaia hanno compiuto viaggi brevi ma pericolosi nel tentativo di raggiungere l’Europa settentrionale e occidentale in cerca di una vita migliore.

Le province turche dell’Egeo – Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Muğla e Aydın – sono luoghi privilegiati per i rifugiati in partenza per l’UE, con molte isole greche che si trovano in vista della costa turca.

Fonte locale

