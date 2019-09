Bambini e Adolescenti con personalità borderline

Tempo di lettura: 2 minuti

Diversi studi dimostrano come le persone con personalità borderline abbiano vissuto esperienze affettive traumatiche precoci (Kernberg, 1994), abbiano vissuto in un ambiente familiare invalidante (Linehan, 1993) sviluppando un attaccamento insicuro e fallimentare con la figura primaria, ossia la madre (Fonagy 2000).

Il ruolo dell’attaccamento nello sviluppo psico-fisico del bambino è definito da Bowlby estremamente importante, esso consiste in una serie di comportamenti che portano il bambino verso la madre alla ricerca di sicurezza e protezione.

Quando la madre ha gravi incapacità a sintonizzarsi con i bisogni di sostegno e protezione del figlio e non è presente nei momenti di bisogno, quando non è in grado di leggere le sue emozioni ed è maltrattante fisicamente e/o psicologicamente, oppure quando è contraddittoria nelle sue manifestazioni di affetto, ecco che si viene a creare un attaccamento definito “ disorganizzato”.

Si tratta di un tipo di attaccamento in cui la madre è la figura cercata dal bambino in quanto bisognoso di cure e, contemporaneamente, quella dalla quale si deve allontanare in quanto spaventante e non accudente, ovvero: “ mi avvicino perché ho bisogno di te, ma mi allontano perché mi spaventi”.

In una relazione affettiva primaria con queste caratteristiche il bambino non riuscirà a sentirsi degno di amore, desiderato, accolto, al sicuro e protetto ma vivrà il timore dell’abbandono, del vuoto, della non accettazione e del rifiuto.

Se il bambino ritiene di non essere degno e amato, se ci aspetta il rifiuto e l’abbandono, cercherà in adolescenza e poi da adulto un compagno di vita ‘zerbino’.

Questa tipologia di bambini e adolescenti sono abilissimi a distorcere le informazioni di amore, tanto da vederci tradimenti, indifferenza, assenza, ecc.

Ciò significa che nella mente della personalità borderline si sono strutturati degli schemi interni attraverso i quali viene percepita la propria realtà, quella che conferma le esperienze di maltrattanti.

Nei momenti di stress emotivo, il bambino e l’adolescente borderline non ha la capacità di richiamare alla mente delle immagini che la possano tranquillizzare, ne consegue che la gestione delle esperienze dolorose di paura dell’abbandono, della solitudine e della vergogna risultino particolarmente complesse e spesso impossibili da affrontare.

