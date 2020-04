Baby boomer, i nati fra il 1946 ed il 1964

Tempo di lettura: 1 minuto

Un baby boomer è una persona nata tra il 1946 e il 1964 in Nordamerica o in Europa, che ha contribuito a quello che fu un sensibile aumento demografico avvenuto in quegli anni, conosciuto, per questo, come baby boom.

La generazione successiva dal 1965 al 1980 viene definita “generazione X”, e quella precedente è detta generazione silenziosa.

Superata da poco la seconda guerra mondiale, la generazione del baby boom contribuì notevolmente all’aumento di domanda per beni di consumo, stimolando la crescita economica registrata in quel periodo.

I termini “baby boomer(s)”, accanto ad altri, quali “boomies” o “boomers”, sono anche usati in paesi con indici demografici che non rispecchiano la crescita riscontrata nelle famiglie americane ed europee dello stesso periodo.

