Avere coscienza di cosa si vuole ed il coraggio di evolvere

L’Essere umano, seppure imperfetto, rappresenta (nel suo aspetto formale) il “modello vivente” più progredito. Egli possiede il Libero Arbitrio, a differenza dell’istinto che è prerogativa del mondo animale.

Il libero arbitrio non è una semplice “scelta” emotiva, ma una “decisione” dotata di volontà, che deriva da un maggior grado d’illuminazione.

Purtroppo lo stato d’illuminazione che i mistici chiamano “luce dell’anima”, e che viene “trasmesso” alla ragione fisica per azione dell’Ego superiore, ha una differenza ben precisa tra i due stati: quello di buio (mente fisica) e quello di luce della mente (mente egoica).

L’uomo o donna (maschile e femminile) ha una potenzialità dell’energia psichica, ovvero peculiarità energetiche dell’Ego superiore che riescono ad essere assimilate dall’entità, energeticamente minore, comunemente detta: mente concreta.

Il nocciolo dell’argomento resta però l’avere o non coscienza di cosa si vuole e del perché lo si fa, in particolare quando si entra nella sfera privata dei sentimenti, poiché in una complementarietà energetica che si potrebbe più correttamente definire nei termini di polo negativo (- meno) e polo positivo (+ più), avvengono poi cause ed effetti.

Ad esempio. Se compriamo un regalo e poi esso viene rifiutato dal destinatario perché egli ritiene punire il donatore, ci sono due opzioni: maledire il destinatario per aver speso dei soldi oppure, compassionevolmente, tramutare quella sua azione negativa in positivo. Ovviamente come diceva Gesù, porgi la guancia una volta; alla seconda fai capire che non sei stupido!

Un’altro esempio pratico. Se per punizione diventiamo assenti verso una persona, alla quale additiamo comportamenti negativi, senza dirgli il perché, bisogna ricordarsi che questa azione volontaria, negativa, avrà sicuramente un effetto.

Se vogliamo bene ad una persona, ma nel contempo la osserviamo costantemente dimenticando che stiamo entrando nella sua sfera privata, ricordiamoci che esiste la riservatezza.

Se additare errori al diretto interessato che non ne vede i motivi e le giustificazioni, evitiamo nel diventare i paladini della verità assoluta e, quindi, i giustizieri, nel giusto o nell’errore, perché accumuliamo energie negative.

Se continuiamo imperterriti nel creare dolore al nostro prossimo, accusandolo sempre di tutto, senza mettersi mai nei suoi panni allontaniamo il tempo di “crescere”.

Quindi se desideriamo cominciare un cambiamento, bisogna capire che alla fine è sull’amore verremo giudicati come diceva S. Giovanni Dalla Croce.

Quando si riconosce questa verità … si comprende che per imparare meglio e più rapidamente basta raffinare il modo di confrontarsi e accettare la benedizione delle opinioni, ricordando che l’astio, l’acredine, ed ogni sorta di maldicenza, porta sofferenza a se stessi e non soltanto al prossimo.

L’umanità va ammassando un karma grave anche per i pensieri, e non solo per le azioni. Il pensiero infligge torture allo spirito, poiché non esiste differenza fra parola e pensiero. Ognuno è libero di gettarsi nel baratro, ma deve essere preavvisato e non deve poi incolpare gli altri di ciò che crea con le sue stesse mani.

La temerarietà della figura del Maestro Gesù è il principio d’Amore universale che lui impersonò, non per essere idolatrato, bensì per indicare una via, un esempio, che ogni “uomo di buona volontà” poteva seguire diventandogli, così, Fratello in Dio.

Il Maestro Gesù, prima uomo, poi grande Iniziato ed infine guida spirituale, raggiunse un apice spirituale di tale misura, da non essere più considerato umano. E disconoscere la sua “umanità” ha reso vano l’insegnamento, l’esempio e oscurata la via da lui stesso indicata.

