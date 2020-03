Autosufficienza, Un nuovo apprezzamento per i benefici

Tempo di lettura: 3 minuti

I vantaggi di fare affidamento su alimenti e merci di provenienza locale, anziché su prodotti che richiedono catene di fornitura lunghe e distanti, sarà in futuro adottato dai molti paesi europei e stranieri.

Probabilmente faremo a meno di prodotti che, sino ad oggi, abbiamo avuto modo di mangiare, ma riscopriremo altri con quasi le stesse proprietà, vitamine e minerali.

Queste pratiche sono state ampiamente sostenute da un punto di vista della sostenibilità per una autosufficienza a tal punto che riguarda, in definitiva, il potere personale del cittadino/consumatore.

Il primo passo verso una posizione in cui, invece di incrociare le dita e sperare che i leader del governo facciano un lavoro abbastanza buono proteggendoti, è quello di decidere da solo il tuo destino e quello dei tuoi cari.

Dove sei nato e sei rimasto bloccato durante l’epidemia diventa il luogo protetto da tenere ben saldo e qualora il tuo fabbisogno dovesse diminuire o cessare del tutto, dovrai far in modo che sei preparato, soprattutto a non essere egoista ma partecipativo e collaborativo per costruire una comunità fatta di persone altruistiche, eliminando quei contatti di persone deleterie e negative, insensibili, ipocrite.

La tecnologia che utilizziamo è in gran parte pagata a caro prezzo, si parla di smartphone, tablet, elettrodomestici, ed altro; l’energia elettrica viene fornita facendoci pagare tasse anche assurde, richieste come ‘gabell’a dallo stato in cui vivi.

E’ giunto il momento di riappropriarsi della propria vita, di rimodulare i prezzi perché adesso siamo noi ad avere l’ago della bilancia per boicottare quelle aziende che sino all’altro giorno, da prima del covid-19, speculavano e facevano la cresta su ogni prodotto, accessorio, assistenza, ed altro.

Il trasporto avrà sistemi differenti di automatizzazione su larga scala, utilizzando i droni per spedire, per esempio, medicinali in località remote con una precisione impressionante.

Una società civile rimodulata sull’altruismo dovrà eliminare tutto il marciume che, sino a prima del virus, godeva sulle spalle altrui: via quindi faccendieri, leccapiedi, lacché.

Una società civile rinnovata e rimodulata dovrà fornire ai suoi cittadini denaro per i bisogni primari e garantire che, nessuno, debba mai vivere in uno stato di indecente disperazione.

I cittadini del mondo in questo momento hanno un posto in prima fila per vedere come i leader stanno gestendo la stessa malattia.

Una volta che la polvere si deposita e le figure possono essere studiate, saremo in grado di vedere cosa ha funzionato e cosa no. Ma soprattutto, avremo un forte esempio di quanto possano essere arbitrarie le scelte che i leader possono fare.

Internet è stato costruito per resistere in tempi di crisi. Nel corso del tempo, tuttavia, un numero limitato di aziende è diventato proprietario di un gran numero di server che indirizzano il traffico. Amazon è uno di questi. Ciò riduce la celebre funzionalità di decentralizzazione di Internet.

Il file system interplanetario (IPFS) è un nuovo protocollo che potremmo adottare per rendere Internet correttamente peer-to-peer, il che significa che potrebbe darci un Internet più attrezzato per una crisi. Iniziamo ad usarlo.

Mentre affrontiamo una serie di possibili scenari, da quelli lievi a quelli catastrofici, abbiamo diritto collettivamente a conoscere i fatti. Quelli reali.

Via i bollini e le certificazioni che dicono chi, quando e come, dimostrando, al contrario che sono loro i primi a nascondere ciò che è la verità.

Boicottiamo quei media che si assurgono e si incensano a paladini della verità dell’informazione, facendo spot propagandistici.

Voglia sapere.

1. Quanto dovremmo temere uno starnuto?

2. Una stretta di mano?

2. Tutto è sotto controllo o dovremmo fare scorta di cibo e acqua a casa?

Vogliamo sapere. Non indovinare, ma sapere.

La solidarietà intergenerazionale potrebbe diventare più importante quando arriveremo a renderci pienamente conto che, una condizione di buon corpo, è sempre così temporanea.

L’estensione della salute e della durata della vita è un problema che potremmo usare più seriamente per combattere il nostro talento collettivo, iniziando a capire che non abbiamo l’immortalità.

L’invecchiamento non è una malattia sino a quando essa lo diventa per colpa di un mondo malsano.

Adesso hai a disposizione molto tempo a casa tua e questo significa imparare e organizzare il cambiamento con le persone che condividono le tue convinzioni e amplificarle, ma in modo corretto, altruistico, generoso.

La ragione per cui abbiamo questa pandemia globale in questo momento è a causa di chi ha censurato la fonte, le cause in nome di accordi economici e politici.

Singularity Hub

