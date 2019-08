Autorità tedesche sequestrano nave camuffata, trasportava oltre 1 mld dollari di cocaina

Le autorità tedesche hanno dichiarato di aver sequestrato 4,5 tonnellate di cocaina per un valore di 1 miliardo di euro (1,1 miliardi di dollari), dopo aver esaminato il carico arrivato nel porto di Amburgo sulla rotta per Anversa, in Belgio, due settimane fa, all’interno di una nave porta container proveniente da Montevideo, in Uruguay.

I documenti della spedizione sostenevano che fosse interamente costituito da semi di soia, invece la dogana ha trovato oltre 4.200 pacchetti di cocaina, pressata in 211 sacchi.

Il precedente più grande sequestro di cocaina è avvenuto nel 2017, quando 3,8 tonnellate sono state confiscate in tre singoli sequestri.

In precedenza era avvenuto un sequestro di una nave mercantile, di proprietà della JP Morgan Chase, con a bordo 20 tonnellate di cocaina – con un valore stimato di $ 1,3 miliardi.

La cocaina sequestrata è già stata distrutta sotto “rigoroso segreto e ampie misure di sicurezza”, secondo le autorità tedesche.

