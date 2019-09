Tempo di lettura: 2 minuti

L’Autorità bancaria europea ( ABE ) è un’agenzia di regolamentazione dell’Unione europea con sede a Parigi . Le sue attività comprendono lo svolgimento di stress test sulle banche europee per aumentare la trasparenza del sistema finanziario europeo e identificare le debolezze delle strutture patrimoniali delle banche.

L’ABE è stata istituita il 1 ° gennaio 2011, data in cui ha ereditato tutti i compiti e le responsabilità del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS). Dopo il ritiro del Regno Unito dal referendum dell’Unione Europea, l’agenzia si è trasferita a Parigi.

Il compito principale dell’ABE è di contribuire, attraverso l’adozione di standard tecnici vincolanti (BTS) e linee guida, alla creazione del Quaderno unico europeo nel settore bancario. Il Single Rulebook mira a fornire un unico insieme di norme prudenziali armonizzate per le istituzioni finanziarie in tutta l’UE, contribuendo a creare condizioni di parità e offrendo un’elevata protezione a depositanti, investitori e consumatori. [4]

L’Autorità svolge inoltre un ruolo importante nel promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza al fine di garantire un’applicazione armonizzata delle norme prudenziali. Infine, l’ABE ha il compito di valutare i rischi e le vulnerabilità nel settore bancario dell’UE attraverso, in particolare, relazioni periodiche di valutazione dei rischi e prove di stress paneuropee .

Altre attività stabilite nel mandato dell’ABE comprendono:

indagare sulla presunta applicazione errata o insufficiente del diritto dell’UE da parte delle autorità nazionali

prendere decisioni dirette a singole autorità competenti o istituti finanziari in situazioni di emergenza

mediare per risolvere i disaccordi tra autorità competenti in situazioni transfrontaliere

fungendo da organo consultivo indipendente per il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione.

assumere un ruolo guida nel promuovere la trasparenza, la semplicità e l’equità nel mercato dei prodotti o servizi finanziari di consumo nel mercato interno.

Per svolgere questi compiti, l’ABE può produrre una serie di documenti normativi e non regolamentari, inclusi standard tecnici vincolanti, linee guida, raccomandazioni, pareri e relazioni periodiche o ad hoc.

Le norme tecniche vincolanti sono atti giuridici che specificano aspetti particolari di un testo legislativo dell’UE (direttiva o regolamento) e mirano a garantire un’armonizzazione coerente in settori specifici.

L’ABE elabora progetti di BTS che sono infine approvati e adottati dalla Commissione europea. Contrariamente ad altri documenti come linee guida o raccomandazioni, i BTS sono giuridicamente vincolanti e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.

L’ABE ha il potere di scavalcare i regolatori nazionali se non riescono a regolare correttamente le loro banche. L’ABE è in grado di prevenire l’arbitraggio regolamentare e dovrebbe consentire alle banche di competere equamente in tutta l’UE.

L’ABE impedirà una corsa verso il basso perché le banche stabilite in giurisdizioni con meno regolamentazione non saranno più a un vantaggio competitivo rispetto alle banche con sede in giurisdizioni con più regolamenti poiché tutte le banche dovranno d’ora in poi rispettare lo standard paneuropeo più elevato.

Fonte

wikipedia.org

Emmegi Reporter Esteri – Mail, esteri@reporterspress.it