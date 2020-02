Australia, Sephora annulla servizi di bellezza causa coronavirus

Tempo di lettura: 1 minuto

Sephora Australia ha sospeso tutti i servizi di restyling personalizzati e le lezioni di trucco “fino a nuovo avviso”, secondo un rapporto pubblicato dall’Huffington Post.

Il rapporto citava l’e-mail di un cliente come fonte: “Alla luce della situazione in corso del Coronavirus 2019, Sephora desidera ribadire che la salute e il benessere dei clienti e del cast è di fondamentale importanza. Tutti i servizi di restyling personalizzati e le lezioni di trucco saranno sospesi fino a nuovo avviso. Ci scusiamo per gli eventuali disagi che ciò può causare e ti ringraziamo per la comprensione”.

La catena di profumeria di proprietà di LVMH ha confermato la notizia in un’e-mail inviata a Huffington Post.

Sephora cercherà di limitare la responsabilità nel caso in cui uno dei suoi dipendenti o clienti contragga la malattia a seguito di una trasformazione in uno dei suoi negozi. Con entrambi i pennelli per il trucco noti per essere in grado di ospitare e diffondere infezioni, per non parlare della vicinanza del MUA al soggetto.

