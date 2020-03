Australia, Rapporti sulla schiavitù moderna

Tempo di lettura: 2 minuti

La questione della schiavitù moderna è irta, complessa e contestata – mentre la sua esistenza non è in dubbio, non esiste una definizione concordata a livello globale . Riferire su di esso, quindi, è impegnativo su più livelli.

I principi guida del business non sono orientati a evitare manodopera a basso costo, qualunque sia la sua forma, e quindi l’MSA presenta difficoltà per molti dirigenti aziendali. Una raffica di workshop e seminari negli ultimi 12 mesi nelle sale riunioni e nei centri congressi delle nostre principali città racconta la propria storia.

La scadenza si profila. Le prime relazioni, per le società che hanno completato le relazioni annuali nella prima metà del 2020, sono in scadenza il 30 giugno. Cosa potremmo aspettarci, quindi, da questo nuovo requisito legale? Vedremo l’inizio della fine della schiavitù moderna nella nostra regione o persino in tutto il mondo?

Nel 2020, il tanto annunciato Modern Slavery Act (MSA) del Commonwealth obbliga le società australiane al di sopra di una soglia di entrate consolidate di $ 100 milioni a riferire sulle loro politiche e azioni relative alla fine della schiavitù moderna nelle loro catene di approvvigionamento.

In sostanza, l’MSA si avvicina ad un approccio “ruggente” , piuttosto che ad uno “mordace”. In altre parole, fa affidamento sull’opinione pubblica e sulla pressione delle parti interessate e dei consumatori affinché le società tengano conto delle moderne esposizioni alla schiavitù nelle loro operazioni.

La portata della schiavitù moderna è vasta. Secondo Walk Free , la fondazione che produce un moderno indice di schiavitù, 36 paesi della regione Asia-Pacifico, che rappresentano il 56% della popolazione mondiale, ospitano poco meno di 25 milioni di persone che vivono in quelle che possono essere descritte come condizioni di schiavitù moderne. Questo numero rappresenta il 62% della popolazione mondiale che vive in schiavitù, o una media di 6,1 schiavi per 1000 della popolazione regionale.

Passeggia per le strade in una giornata normale in qualsiasi grande città asiatica per, diciamo, un’ora, e quasi sicuramente vedrai o addirittura interagirai con qualcuno che può essere considerato uno schiavo. Qualsiasi prodotto, dai frutti di mare alle cartoline di Natale, potrebbe avere una componente del lavoro forzato.

L’Australia non è una pelle pulita, con circa 15.000 persone considerate vittime dirette delle pratiche di lavoro degli schiavi.

Il Modern Slavery Act del Regno Unito (su cui si basa la versione australiana) è stato istituito nel 2015. È stato valutato lo scorso anno e si è scoperto che mancava in aree importanti. Ad esempio, il rapporto ha rilevato che circa il 40% delle società ammissibili non era ancora conforme alla legge.

In effetti, l’MSA può persino ostacolare qualsiasi progresso sia stato fatto per porre fine alla schiavitù moderna, consentendo alle aziende di reclinarsi in una legge relativamente debole.

Nel febbraio 2019, il capo dell’Australian Business Council, Jennifer Westacott, ha sostenuto che le imprese australiane hanno le basi per affrontare la schiavitù moderna in Asia. Ci sono almeno 25 milioni di persone nella sola regione Asia-Pacifico che sperano disperatamente di farlo.

Fonte : Lowy Instute . ORG

Sabrine & Cathrina Asenauher – Reporter Freelance – Mail, redazione@reporterspress.it