Australia, La “terapia adrenalina” aiuta i veterani ad adattarsi alla nuova vita

A U.S. Army mine-resistant, ambush-protected vehicle leads a convoy on a resupply mission during Operation Helmand Spider in Badula Qulp, Helmand province, Afghanistan, Feb. 15, 2010. (U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Efren Lopez/Released)

Tempo di lettura: 2 minuti

Per molti veterani, quando arriva il momento di lasciare le forze di difesa, entra in un mondo strano e sconosciuto. Ma ora, un programma spera di aiutare i veterani a fare la transizione e parlare di come andare avanti e costruire una nuova vita. Raemus Racing nasce da un’idea di Ian Baker, lui stesso un veterano dell’esercito di 30 anni.

L’attività ad alta velocità e adrenalina mette i partecipanti al loro posto.

“Dimostriamo che possono ottenere cose che non avrebbero mai pensato di poter fare in un ambiente che non hanno mai preso in considerazione”, ha dichiarato Ian a Current Affair .

“Abbiamo sviluppato il programma negli ultimi cinque-sei anni, e ancora di più negli ultimi due anni abbiamo sviluppato il programma in quella che chiamiamo terapia dell’adrenalina.”

Con la maggior parte dei partecipanti al programma abituati a guidare carri armati e sparare armi, l’idea è di replicare quella scarica di adrenalina e poi farli iniziare a parlare.

Ian condivide con loro la sua storia di depressione post-militare.

Tim Thomas, ex soldato e ambasciatore della Gallipoli Medical Research Foundation, che lavora a stretto contatto con Ian, ha affermato che il programma sta salvando vite umane.

“Qualcosa del genere crea energia, crea opzioni, crea speranza”, ha detto Tim.

Il caporale Carl Ryan e il cannoniere Matthew Barrett stanno entrambi per essere dimessi dal punto di vista medico.

Entrambi hanno sempre conosciuto una vita di servizio militare e ora il programma li sta aiutando a prepararsi per il futuro.

“Avere quel collegamento in cui hai persone con cui parlare e hanno le loro esperienze in cui hanno fatto questo, questo e questo, mi piace”, ha detto Carl.

Heather McCarthy, che ha trascorso cinque anni nell’esercito prima di partire per fondare una famiglia, ha preso parte al programma all’inizio di quest’anno.

Ora si offre volontaria per dare una mano.

Finora, il programma ha aiutato più di 500 veterani.

È finanziato attraverso RSL Queensland, come parte della missione dell’organizzazione per frenare il disturbo da stress post-traumatico.

Aviazione, Autoveicoli, Nautica – Mail, redazione@reporterspress.it