Australia, Epidemia di dipendenza da oppioidi

Tempo di lettura: 2 minuti

Gli oppioidi un tempo erano riservati per il trattamento del dolore a breve termine, terminale o correlato al cancro. Ma negli anni ’90, le aziende farmaceutiche hanno iniziato a commercializzarle in modo aggressivo per il dolore cronico.

L’Australia ha iniziato ad approvare e sovvenzionare determinati oppioidi per l’uso nel dolore cronico non canceroso. Tali approvazioni hanno coinciso con un picco nel consumo di oppiacei. Che è quasi quadruplicato tra il 1990 e il 2014, afferma la ricercatrice dell’Università di Sydney Emily Karanges.

Il dottor Jennifer Stevens, uno specialista del dolore, ha visto l’ondata di sorprendente chiarezza mentre lavorava al St. Vincent’s Hospital di Sydney.

Qualche anno fa, un farmacista dell’ospedale le disse che avevano bisogno di assumere una persona in più solo per gestire tutte le prescrizioni che stavano distribuendo per Endone, un marchio di ossicodone.

Stevens ha scoperto che le prescrizioni dell’endone dell’ospedale erano aumentate del 500 percento in 8 anni, senza alcuna riduzione degli altri oppioidi dispensati. Ulteriori studi hanno rivelato che il 10% dei pazienti stava ancora assumendo oppioidi tre mesi dopo l’intervento chirurgico, anche se i farmaci sono generalmente raccomandati solo per un uso a breve termine.

“Stavamo semplicemente pompando queste cose nella nostra comunità locale, pensando che ciò non avesse conseguenze”, afferma Stevens, un sostenitore vocale per il cambiamento delle pratiche di prescrizione degli oppioidi. “E ora, ovviamente, ci rendiamo conto che ha enormi conseguenze.”

Proprio come negli Stati Uniti, con l’aumentare delle prescrizioni di oppiacei, anche le overdose fatali.

I decessi correlati agli oppioidi sono aumentati da 439 nel 2006 a 1.119 nel 2016 – un aumento da 2,2 a 4,7 decessi per 100.000 persone, secondo l’Australian Institute of Health and Welfare. La maggior parte di quelle morti erano legate agli oppioidi da prescrizione, piuttosto che agli oppioidi illegali come l’eroina.

Più di 3 milioni di australiani – un ottavo della popolazione del paese – ricevono almeno una prescrizione di oppiacei all’anno, secondo gli ultimi dati.

I numeri e gli avvertimenti potrebbero essere stati modificati in parte a causa del sistema frammentario australiano di raccolta e comunicazione dei dati, afferma il dott. Christian Rowan. I dati riportati includono solo le prescrizioni compilate attraverso il sistema di droga sovvenzionato dal governo.

Il governo australiano insiste che ora sta prendendo sul serio il problema.

La codeina di oppiacei, che era disponibile al banco, era limitata alla prescrizione medica solo nel 2018. E il mese scorso, il regolatore del farmaco del paese, la Therapeutic Goods Administration, ha annunciato norme più severe sugli oppiacei, incluso la limitazione dell’uso di cerotti al fentanil per i pazienti con il cancro, in cure palliative o in “circostanze eccezionali”.

