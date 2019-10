Australia, Citroen richiama la berlina C3 del 2018. Problemi ancoraggio cavo superiore sedile passeggero

Tempo di lettura: 1 minuto

Un punto di ancoraggio per seggiolino per bambini con attacco superiore è stato montato sul sedile del passeggero quando non avrebbe dovuto esserlo. Sebbene sia legale disattivare l’airbag del passeggero in Europa, consentendo di montare un seggiolino davanti, altrove le leggi non consentono la disattivazione dell’airbag.

Se sul sedile anteriore è installato un seggiolino per bambini e gli airbag non sono disattivati, c’è il rischio che il bambino possa ferirsi.

In Australia, la Citroen contatterà i proprietari dei veicoli interessati e consiglierà loro di organizzare una soluzione gratuita.

