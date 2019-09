Aumentare i livelli di calcio senza latticini? Si, puoi!

Tempo di lettura: 2 minuti

Il latte è una buona fonte di calcio: vero o falso? Come vanno le domande, questo è un gioco da ragazzi. Ma cosa succede se segui una dieta priva di latticini? O semplicemente non ti piace il latte? Puoi ancora ottenere la tua assegnazione giornaliera di calcio?

Assolutamente.

Il calcio viene fornito in molti alimenti che non coinvolgono latte, formaggio e yogurt, sebbene siano tutte fonti di calcio di prim’ordine. Ma prima di immergerci in alternative ricche di calcio, ecco un breve promemoria sul perché mantenere livelli di calcio sani è così essenziale.

Salute delle ossa. Il 99 percento del calcio del tuo corpo è immagazzinato nelle ossa e nei denti. Fino a quando non raggiungerai l’età adulta, il tuo corpo ricostruisce e rinforza costantemente le tue ossa, richiedendo un regolare apporto di calcio.

Funzione cardiaca. Il calcio mantiene letteralmente il pompaggio del muscolo cardiaco.

Trasmissione nervosa Il calcio emette segnali cellulari che dirigono i muscoli a contrarsi e farti muovere.

Mantenere tutti questi sistemi in condizioni ottimali richiede una dieta ricca di calcio, che è il minerale più abbondante nel tuo corpo. Quanto ti serve dipende dalla tua età. Le donne sotto i 50 anni hanno bisogno di 1.000 milligrammi (mg) al giorno; anche gli uomini di età inferiore ai 71 anni richiedono 1.000 mg al giorno. Le donne di età superiore ai 50 anni (e gli uomini di età superiore ai 71 anni) hanno bisogno di più: aumenta l’assunzione a 1.200 mg ogni giorno.

Gli anziani hanno bisogno di più calcio per proteggere la loro salute ossea e prevenire l’osteoporosi, una malattia ossea comune che può svilupparsi con l’età. L’osteoporosi può portare a fratture ossee, mobilità ridotta e interventi chirurgici costosi.

Suggerimento pro: se l’etichetta afferma che il prodotto fornisce, diciamo, il 30 percento del fabbisogno giornaliero di calcio, è possibile aggiungere uno zero per scoprire quanto è in milligrammi, in questo caso si otterrebbero 300 mg.

Se stai evitando i latticini, prendi l’abitudine di incorporare alcuni di questi altri alimenti ricchi di calcio nella tua dieta:

Sardine in scatola. Controlla l’etichetta per essere sicuro che siano inscatolati in olio, ossa incluse.

Latte di soia, mandorle e riso fortificato.

Succo d’arancia fortificato. Controllare l’etichetta; non tutto il succo d’arancia è arricchito con calcio.

Tofu a base di solfato di calcio.

Salmone rosa in scatola con ossa.

Cereali fortificati e muffin inglesi. Controllare l’etichetta; molti popolari cereali per la colazione pronti e muffin inglesi vengono forniti con una sana dose di calcio aggiunto.

Verdi. Le cime di rapa e cavolo e il cavolo ricoprono un pugno ricco di calcio.

Fagioli. Garbanzo, rene, blu e persino fagioli in scatola forniscono calcio; la soia verde bollita è un’altra buona opzione.

Gamberetti in scatola.

Le verdure come broccoli cotti, cavoli cinesi, edamame e zucca di ghiande.

Papaya, fichi secchi e arance.

Tieni presente che alcuni di noi sono più a rischio di carenza di calcio rispetto ad altri.

La ricerca ha dimostrato che le ragazze adolescenti, in particolare gli atleti, nonché le donne, le persone intolleranti al lattosio o allergie ai latticini e gli anziani dovrebbero monitorare più da vicino i loro livelli di calcio.

Mentre la salute delle ossa è al centro di ogni discussione sul calcio, quasi ogni cellula del tuo corpo ha bisogno del calcio per prosperare.

Quindi non ci sono scuse se non fai i latticini: ci sono molte altre opzioni là fuori che ti aiuteranno a mantenere i livelli di calcio al top.

