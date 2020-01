Audi Vs Mercedes: quale è meglio?

Tempo di lettura: 4 minuti

La domanda di qual’é meglio un tipo di auto od altro, non è banale quando non si acquista per sfizio, passione, collezionismo, ed altro ancora. I due marchi sono molto conosciuti, in vari ambiti. La scelta si deve ponderare su ciò che effettivamente è per noi utile quel tipo di vettura, salvo una categoria di persone che acquistano per possedere l’auto x o y.

L’Audi ha molto da offrire se ci si concentra su raffinatezza, aspetto e comfort. Quando si tratta di affidabilità, è qui che inizia a scivolare nelle classifiche relative ai veicoli di lusso di fascia alta. In alcune statistiche di valutazione dei veicoli, questo marchio ha preso il ventitreesimo posto su trentadue per affidabilità. Ciò che può spingere l’Audi di un livello superiore per compensare la sua debole affidabilità sono le versioni diesel e le loro buone prestazioni.

Anche la Mercedes non crea una vasta gamma di soddisfazioni in termini di affidabilità. In alcune delle classifiche, ha preso il diciottesimo posto su trentadue per affidabilità. Quindi, guardando a punteggi come questo, anche se non così impressionante, mette la Mercedes leggermente più avanti dell’Audi per affidabilità.

Audi vs Mercedes in Canada – Costi di manutenzione

Le seguenti spese forniscono una gamma molto ampia di quali costi di manutenzione possono essere per questi due marchi. Le cifre più basse sono quelle che si applicano al pre-acquisto di pacchetti di manutenzione per ogni anno per un periodo di quattro anni. Tenendo presente che di solito questi pacchetti di manutenzione coprono solo le basi. Quando vedi i costi più elevati per la manutenzione, questi sono esempi di quali costi possono essere per la manutenzione su un particolare modello o anno.

Top Ten Audis Costi di manutenzione medi

A3 $ 1,, 800

A4 $ 2.000

A5 $ 1.700

A6 $ 2.300

A7 $ 1.900

Q3 $ 1.500

Q5 $ 2.000

Q7 $ 1.800

Q8 $ 1.900

TT $ 2.100

Top Ten Mercedes Costi di manutenzione medi

Berlina di classe A berlina $ 1.538

Berlina di Classe B berlina $ 324

CLA Coupé $ 324

Classe C Coupé $ 399

GLA $ 324

Carro classe C. $ 399

Coupé GLC $ 399

Cabriolet Classe C. $ 399

SLC Roadster $ 525

Sl Roadster $ 1179

Quando si tenta di determinare i costi di manutenzione, è necessario prendere in considerazione molti fattori diversi. A parte la credibilità del marchio, è necessario esaminare il modello specifico e anche l’anno. Entrambi questi veicoli possono essere costosi per quanto riguarda le parti. Quindi non tutti i meccanici sono addestrati a lavorare su questi veicoli di fascia alta. Quindi i costi possono essere aumentati in base a questo.

Audi vs Mercedes Race: che è più veloce

Per coloro che sono alla ricerca di velocità nel loro veicolo di lusso e confrontano Audi e Mercedes, non troveranno molta differenza. Tenendo presente che i produttori di questi veicoli sono competitivi, quindi si sforzano di rimanere alla pari. Inoltre, dipenderà dal modello specifico perché hanno tutte specifiche diverse.

L’Audi:

La maggior parte considera Audi R8 V10 + il leader dei due con una velocità massima di 205 mph. Questo veicolo può passare da 0 a 60 in soli 32 secondi. Questa è velocità sufficiente per quasi tutti. La velocità non conta solo sugli appartamenti. È necessario tenere conto di come si comporta quando si prendono le curve. Questa particolare Audi ha una buona distribuzione del peso che le consente di offrire una buona velocità in curva.

La Mercedes:

Mercedes è orgogliosa della sua prestazione ad alta velocità che la maggior parte pensa sia la AMG GT R. La sua velocità massima è di 198 mph. Può passare da 0 a 60 in 35 secondi. Quindi, sebbene leggermente inferiore all’Audi, può comunque aumentare la velocità quando lo si desidera. Un altro fattore importante è che ha un motore anteriore, quindi aiuta con la distribuzione del peso.

Assicurazione Audi vs Mercedes

L’assicurazione è sempre una grande considerazione quando si tratta di veicoli. Anche se la marca e il modello avranno un ruolo importante, così come molti altri fattori. Ad esempio;

Chi lo guiderà?

Il record di guida.

Lo scopo principale del veicolo.

L’area in cui è custodita la macchina.

In quale provincia è assicurata l’auto.

Di seguito è riportato un confronto tra le assicurazioni nell’area di Toronto per l’ Audi e la Mercedes, fornendo esempi dei modelli più e meno costosi.

MARCHIO E MODELLO COSTI DI ASSICURAZIONE MARCHIO E MODELLO COSTI DI ASSICURAZIONE

Audi R $ 2.079 Mercedes GLA250 $ 1.056

Mercedes CL550 $ 1.905 Audi Q $ 1.186.

Sebbene i costi assicurativi debbano essere considerati, non dovrebbero essere il fattore decisivo se si desidera acquistare un’Audi o una Mercedes. È possibile ridurre i costi per l’assicurazione su uno di questi veicoli ottenendo preventivi per i migliori prezzi. È inoltre possibile usufruire di sconti assicurativi applicabili.

Audi vs Mercedes Safety

La sicurezza è un grande fattore per chiunque acquisti un veicolo, indipendentemente dal fatto che si tratti di un tipo di lusso, sportivo o compatto. Sia Audi che Mercedes hanno fatto un grande sforzo nella loro tecnologia di sicurezza.

Alcune delle caratteristiche principali della tecnologia di sicurezza utilizzate in questi veicoli.

AUDI MERCEDES

Pre-Sense Freno pre-sicuro

Traffic Jam Assist Distronic Plus

Controllo adattivo della velocità di crociera Pre sicuro

Fermati e vai Night View Assist Plus

Assistente uscita veicolo Assistente mantenimento corsia attivo

Turn Assist Monitoraggio attivo del punto cieco

Assistente per evitare le collisioni Adaptive High Beam Assist

Assistente alla visione notturna

Sistemi di sicurezza avanzati

Per i produttori di veicoli di sviluppare nuove tecnologie di sicurezza, si concentreranno sui risultati dei crash test per aiutarli a migliorare. Per l’IIHS la loro scelta migliore per il 2017 è stata l’Audi Q5 del 2018, ma non ha soddisfatto i criteri per il 2018 come scelta migliore.

La Mercedes Benz Classe C del 2019 l’ha resa una delle migliori scelte di sicurezza di IIHS.

Conclusione

Per quanto riguarda la sicurezza e le classificazioni degli incidenti, non dovrebbero esserci grandi preoccupazioni tra Audis o Mercedes. Altri fattori come la velocità li mettono alla pari. Quando si tratta di affidabilità, si può essere un po ‘più avanti con la Mercedes. Ma nel complesso non ci sono abbastanza differenze tra questi veicoli nei principali fattori per influenzare la propria decisione.

risorse:

mercedes-benz.ca/en/home#

carbuyer.co.uk/tips-and-advice/154252/should-you-buy-an-audi-a-bmw- or-a-mercedes / page /

quora.com/Is-Benz-C-Class-affordable-in-terms-of-maintenence-and-running-costs-What-is-the -equivalent-in-an-an-a-a-a-a-BMW

stingypig.ca/drivers/audi-vs-mercedes/

mbontario.com/mercedes-benz-c-class-maintenance-costs/

mercedes-benz.ca/en/ proprietari / manutenzione-servizio / manutenzione pre-pagata

hotcars.com/25-most-expensive-cars-to-maintain-that-are-totally-worth-the-cost/

quora.com / Quale-è-più veloce-BMW-Audi-o-Mercedes-Quali-modelli-di-queste-auto-sono-il-più veloce

thinkinsure.ca/insurance-help-centre/ i-più-costosi-auto-per-insure.html

audisouthatlanta.com/audi-safety-features.htm

mbcharlotte.com/mercedes-benz-safety-features.html

iihs.org/iihs/ratings/ veicolo / v / mercedes-benz / c-class-4-door-berlina

iihs.org/iihs/ratings/vehicle/v/audi/q5-4-door-suv/2018

foto courtesy by youtube

Aviation, Car, Shipping, Transport, Yacht, other – Mail, redazione@reporterspress.it