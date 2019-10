Audi interrompe progetto Pop.Up Next Air Taxi

Tempo di lettura: 1 minuto

Audi ha interrotto tutti i lavori sul suo progetto Pop.Up Next Air Taxi e sta preparando un nuovo piano di volo per lo sviluppo della mobilità aerea urbana. La compagnia aveva collaborato con Airbus per sviluppare il taxi aereo. The Pop.Up Next consisteva in una capsula passeggero volante in cima a un telaio di un’auto, con l’idea di guidare verso un eliporto e collegarti con un modulo di volo.

Audi ha rilasciato una dichiarazione che ripercorre i suoi piani precedenti per avere un prototipo degno di volo entro la fine del 2020.

“Riteniamo che passerà molto tempo prima che un taxi aereo possa essere prodotto in serie che non richiede ai passeggeri di cambiare veicolo. Nel concetto modulare di Pop.Up, stavamo lavorando a una soluzione con la massima complessità”, ha affermato .

Il ritiro di Audi non segna la fine degli sforzi di mobilità aerea urbana all’interno dell’impero del Gruppo Volkswagen.

La mancanza di un quadro normativo per tali veicoli è forse il maggiore ostacolo, così come la necessità di motori elettrici che forniscano potenza e autonomia sufficienti.

E come dimostra il ritiro di Audi, anche per una casa automobilistica dotata di risorse adeguate, può essere difficile sviluppare un veicolo in grado di guidare e volare in modo autonomo, in particolare uno con un sistema di aggancio complesso per passare tra i due.

