Attacco informatico di Travelex colpisce i viaggiatori

Alla vigilia di Capodanno, Travelex ha annunciato che un “virus software” è stato scoperto sui suoi sistemi, che ha immediatamente messo offline.

Né il sito Web né l’app sono attualmente operativi e la società non ha un ETA di quando tornerà online dicendo solo che sta facendo tutto il possibile per ripristinare i servizi.

“Abbiamo schierato team di specialisti IT ed esperti di sicurezza informatica esterna che lavorano ininterrottamente dalla vigilia di Capodanno per isolare il virus e ripristinare i sistemi interessati”, ha dichiarato la società in una nota.

Travelex ha aggiunto che “non vi è alcuna indicazione che i dati personali o dei clienti siano stati compromessi”.

L’interruzione ha interessato i clienti che non sono stati in grado di utilizzare le carte Travelex con valuta precaricata per i pagamenti durante le festività natalizie di punta.

Più di 1.200 filiali in tutto il mondo stanno ora fornendo manualmente servizi di cambio.

