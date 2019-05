ASTON MARTIN RESIDENCES MIAMI: CATTURARE L’ARTE DEL VIVERE

Aston Martin Residences Miami è prevista per diventare uno degli indirizzi più ricercati del paese al suo completamento nel 2022, con una prestigiosa esclusività e un edificio unico nel suo genere che rappresenta l’apice dell’eleganza abitativa, pur ponendo un punto di riferimento globale nel design residenziale di lusso. Per la loro visione della torre di 66 piani situata al 300 di Biscayne Boulevard Way, nel centro di Miami, Aston Martin ha collaborato con lo sviluppatore di proprietà globale G & G Business Developments, fondato e gestito dai membri della famiglia Coto in Argentina.

L’Aston Martin Residences fa parte di una collezione accuratamente curata di progetti ed esperienze di lusso all’interno del portfolio Art of Living di Aston Martin, che porta i clienti oltre le auto sportive ed esprime il design e l’ethos culturale dell’azienda in altri prodotti ed esperienze.

Aston Martin sta traducendo la sua ingegneria di precisione e l’innovazione di design per la prima incursione in assoluto della società nello sviluppo residenziale di lusso.

Il team di design di Aston Martin, guidato da EVP e Chief Creative Officer, Marek Reichman, progetterà gli spazi interni e le strutture di comfort in tutta la proprietà per riflettere la bellezza senza tempo di Aston Martin.

Gli elementi di design Key Aston Martin, come le esclusive scrivanie in fibra di carbonio, adorneranno ciascuna delle due lobby private della torre, con caratteristiche distintive come porte con maniglie artigianali Aston Martin personalizzate, plinti di numero e linguette delle portiere in pelle marrone kestrel.

I residenti saranno in grado di rilassarsi e distendersi entro 42.275 piedi quadrati di servizi Sky eccezionali che si estendono su quattro livelli, collegati da una scala monumentale in vetro tra il 52 ° e il 55 ° piano dell’edificio.

I servizi di livello mondiale includeranno un centro fitness a due livelli con vista sull’oceano, uno spinning studio, una palestra di boxe, una sala da golf virtuale, una galleria d’arte, cucina dello chef, sala da pranzo privata e cucina per la ristorazione, business center, camera per bambini, due cinema, spa con servizio completo, salone di bellezza e barbiere.

Questi spazi saranno racchiusi in un audace ed unico edificio a forma di vela, immaginato dagli architetti congiunti, per rispecchiare l’ambiente della marina, offrendo allo stesso tempo splendide viste sulla città.

Le aree comuni saranno caratterizzate da elementi di design firmati Aston Martin, tra cui una bellissima piscina a sfioro, Sky Bar e Lounge, un mazzo di piscine e cabine situate al 55 ° piano. I residenti potranno anche accedere direttamente alla baia nel centro di Miami tramite un esclusivo porto turistico.

