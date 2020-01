Asta milionaria per raro libro musicale di Shakespeare

Tempo di lettura: 1 minuto

Un raro libro del 1623 che riuniva per la prima volta le opere di William Shakespeare verrà messo all’asta ad aprile, la casa d’aste di Christie annunciata il 10 gennaio 2019. Il libro, intitolato “Commedie, storie e tragedie”, dovrebbe vendere tra i 4 ei 6 milioni di dollari, ha detto il banditore. Ampiamente noto come First Folio , è una delle sole sei copie complete conosciute in mani private.

Il primo folio contiene le 36 opere teatrali di Shakespeare, tra cui alcune che non erano mai state pubblicate prima e che potrebbero essere state perse senza di essa, come “Macbeth”, “The Tempest” e “As You Like It”. È stato compilato da amici del scrittore dopo la sua morte.

La copia in vendita sarà esposta in tournée, a partire dalla prossima settimana a Londra, prima di dirigersi a New York, Hong Kong e Pechino. Sarà restituito a New York per l’asta il 24 aprile.

Il libro viene venduto dal Mills College, un college privato di arti liberali a Oakland, in California.

Il prezzo record dell’asta di un primo folio è di quasi $ 6,2 milioni, pagato nel 2001, ha detto Christie’s.

Bruce Wilke & Staff -> Press Office, web marketing, communication, SEO, Telematic Dispatch, Video Reportage, other.