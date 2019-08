Ascesa della moda vegana, nelle statistiche

Tempo di lettura: 2 minuti

Il veganismo è in aumento, a tal punto che un numero record di non vegani ha aderito a Veganuary, un impegno per iniziare a seguire uno stile di vita vegetale. Quest’anno non sono stati presi meno di 250.000 impegni. Non è difficile capire se tutte queste persone siano riuscite a rimanere fedeli al veganismo, almeno per 30 giorni, ma la società di analisi dei dati Edited ha cercato di scoprire come il crescente numero di vegani abbia influenzato la vendita al dettaglio online. Ecco cosa hanno trovato:

Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Francia sono i paesi che investono di più nel mercato vegano. Entro la fine di gennaio, Edited ha verificato un aumento del 75 percento dei prodotti descritti come “vegani” nel Regno Unito anno dopo anno. Mentre gli Stati Uniti hanno visto solo una crescita dell’11 percento, il paese ha già un assortimento significativamente più ampio di prodotti vegani rispetto ad altri mercati (vedi grafico sotto).

La Francia ha registrato una crescita del 12%, ma l’ impegno di Parigi a diventare la capitale della moda sostenibile entro il 2024 potrebbe aumentare l’offerta di prodotti vegani.

Un altro paese da tenere d’occhio è la Danimarca, che ha visto un aumento del 320 percento dei prodotti descritti come vegani, secondo Edited.

Le industrie della bellezza e delle calzature investono maggiormente nell’offerta di prodotti vegani.

Quando si tratta di lanciare sul mercato prodotti vegani, nessun settore si sta muovendo più in fretta della bellezza: di tutti i nuovi articoli vegani lanciati nel Regno Unito lo scorso anno, un incredibile 82 percento apparteneva alla categoria della bellezza.

Il settore della bellezza è stato anche responsabile del 40 percento dei lanci di prodotti vegani negli Stati Uniti e del 62 percento in Germania l’anno scorso. Ciò è dovuto alla crescente domanda di trucco e cosmetici privi di crudeltà, che deriva non solo dall’aumento del veganismo, ma da uno spostamento degli atteggiamenti dei consumatori nei confronti dei test sugli animali in generale.

Tuttavia, l’industria calzaturiera sta rapidamente recuperando terreno. Secondo Edited, le scarpe vegane rappresentavano il 32 percento del mercato calzaturiero negli Stati Uniti lo scorso anno, rispetto al 16 percento nel 2017.

I marchi di calzature britannici sono stati un po ‘più lenti nel tenere il passo con la tendenza: le calzature vegane rappresentavano il 16 percento del mercato totale del Regno Unito nel 2018, rispetto al 15% nel 2017. Ma rivenditori come Marks & Spencer hanno già un occhio d’occhio sulla tendenza, motivo per cui Edited consiglia ai marchi di calzature di cogliere l’opportunità il più rapidamente possibile.

Il settore del lusso ha ancora molta strada da fare quando si tratta di catering per il mercato vegano. Tuttavia, l’anno scorso ha visto una moltitudine di case di moda impegnarsi a vietare la pelliccia e le pelli esotiche dalle loro collezioni, che è un inizio.

Gucci, Chanel, Burberry e Versace sono solo alcuni dei principali marchi di lusso che hanno promesso di non utilizzare più la pelliccia nel 2018. Come sappiamo, ciò che accade nel mercato del lusso ha un effetto di riduzione su tutto il settore della moda, il che spiega perché Edited ha registrato un calo del 41% degli arrivi di pellicce da donna nel 2018 nel solo mercato del Regno Unito.

Fonte

fashionunited.com

Fashion & Luxury from Man, Woman, Children – Mail, redazione@reporterspress.it