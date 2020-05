Arete, cronesi ed eudaimonia

Tempo di lettura: 2 minuti

Una virtù è generalmente riconosciuta come un tratto caratteriale, come un’azione abituale o un sentimento stabile. In particolare, una virtù è un tratto positivo che rende il suo possessore un buon essere umano. Una virtù deve quindi essere distinta dalle singole azioni o sentimenti. Rosalind Hursthouse dice:

Una virtù come l’onestà o la generosità non è solo una tendenza a fare ciò che è onesto o generoso, né deve essere specificatamente utile definito come un carattere “desiderabile” o “moralmente prezioso”. È, in effetti, un tratto caratteriale – cioè una disposizione che è ben radicata nel suo possessore, qualcosa che, come diciamo “scende fino in fondo”, a differenza di un’abitudine come essere un bevitore di tè – ma la disposizione in la domanda, lungi dall’essere una disposizione a traccia singola per fare azioni oneste, o anche azioni oneste per determinate ragioni, è multi-traccia. Si occupa anche di molte altre azioni, con emozioni e reazioni emotive, scelte, valori, desideri, percezioni, atteggiamenti, interessi, aspettative e sensibilità. Possedere una virtù è essere un certo tipo di persona con una certa mentalità complessa.

La saggezza pratica è un tratto acquisito che consente al suo possessore di identificare la cosa da fare in una determinata situazione.

A differenza della saggezza teorica, la ragione pratica si traduce in azione o decisione.

Come afferma John McDowell, la saggezza pratica implica una “sensibilità percettiva” a ciò che una situazione richiede.

Eudaimonia (εὐδαιμονία) è uno stato variamente tradotto dal greco come “benessere”, “felicità”, “beatitudine” e, nel contesto dell’etica della virtù, “fiorente umano”. Eudaimonia in questo senso non è uno stato soggettivo, ma oggettivo.

Come gran parte della tradizione occidentale, la teoria della virtù sembra aver avuto origine nell’antica filosofia greca .

L’etica della virtù è iniziata con Socrate e successivamente è stata ulteriormente sviluppata da Platone , Aristotele e gli Stoici .

Le virtù intrinseche sono il legame comune che unisce le disparate filosofie normative nel campo noto come etica della virtù. Il trattamento delle virtù di Platone e Aristotele non è lo stesso. Platone crede che la virtù sia effettivamente un fine da cercare, per il quale un amico potrebbe essere un mezzo utile.

La discussione su quelle che erano conosciute come le Quattro virtù cardinali – saggezza , giustizia , forza d’animo e temperanza – può essere trovata nella Repubblica di Platone . Le virtù sono anche prominenti nella teoria morale di Aristotele

La teoria della virtù enfatizza la convinzione di Aristotele nella polis come acme dell’organizzazione politica e il ruolo delle virtù nel consentire agli esseri umani di prosperare in quell’ambiente.

Repubblicanesimo classico in contrasto sottolinea Tacito preoccupazione ‘che il potere e il lusso può individui corrotti e distruggono la libertà, come Tacito percepito nella trasformazione della Repubblica romana nel Impero Romano; la virtù per i repubblicani classici è uno scudo contro questo tipo di corruzione e un mezzo per preservare la buona vita che si ha, piuttosto che un mezzo per raggiungere la buona vita che non si ha ancora.

