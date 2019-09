Arabia Saudita, Ruolo chiave nel settore globale della trasformazione del gas

Tempo di lettura: 2 minuti

L’Arabia Saudita si posizionerà al terzo posto a livello globale con una crescita della capacità di elaborazione del gas di nuova costruzione di 7,8 miliardi di piedi cubi al giorno (bcfd) entro il 2023, ha affermato GlobalData, una delle principali società di dati e analisi, in un nuovo rapporto.

L’impianto di trattamento del gas Tanajib è il più grande impianto imminente in Arabia Saudita con una nuova capacità di trattamento del gas di 2,8 bcfd entro il 2023, ha aggiunto.

Nel frattempo, gli Stati Uniti dovrebbero stimolare la crescita della capacità di elaborazione del gas di nuova costruzione nel settore globale dell’elaborazione del gas da progetti di nuova costruzione tra il 2019 e il 2023, contribuendo a circa il 24% della crescita della capacità di elaborazione del gas entro il 2023, secondo GlobalData.

Il rapporto della società, “Prospettive della capacità globale e delle spese in conto capitale per gli impianti di lavorazione del gas – Gli Stati Uniti guidano le aggiunte globali della capacità di elaborazione del gas”, rivela che gli Stati Uniti dovrebbero avere una nuova capacità di elaborazione del gas di 16,9 bcfd entro il 2023.

Progetti pianificati con piani di sviluppo identificabili rappresentano il 53% della capacità di nuova costruzione o 9 bcfd e il restante 7,9 bcfd dovrebbe provenire da progetti annunciati nella fase iniziale.

Dipayan Chakraborty, analista di petrolio e gas presso GlobalData, ha dichiarato: “Gli Stati Uniti dovrebbero aggiungere 87 nuovi impianti di trattamento del gas durante il periodo di previsione. Di questi, gli impianti Bighorn e Smithburg II-VI avranno le capacità più elevate, ognuna con 999 milioni di piedi cubi al giorno (mmcfd). L’impianto di Bighorn dovrebbe iniziare le attività nel 2020; Smithburg II-VI nel 2022. ”

GlobalData identifica la Russia come il secondo paese più alto a livello globale in termini di crescita della capacità di trattamento del gas, aggiungendo una nuova capacità di trattamento del gas di 13,1 bcfd entro il 2023. L’impianto di Ust-Luga è il più grande impianto di trattamento del gas in arrivo in Russia con una nuova costruzione capacità di elaborazione del gas di 4,3 bcfd entro il 2023.

Fonte – TradeArabia News Service

