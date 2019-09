Arabia Saudita, Droni colpiscono il sito di Aramco

Droni Usa in Pakistan

La produzione di petrolio dell’Arabia Saudita è stata dimezzata dopo che uno sciame di droni esplosivi ha colpito il cuore dell’industria energetica del regno e ha dato alle fiamme il più grande impianto di trasformazione del greggio del mondo.

I ribelli Houthi appoggiati dall’Iran nello Yemen , che in passato hanno lanciato diversi attacchi di droni contro obiettivi sauditi , hanno rivendicato la responsabilità dell’assalto alla centrale di Abqaiq.

Il segretario di Stato americano Michael Pompeo ha dichiarato, in un tweet, che non ci sono prove che gli attacchi siano arrivati ​​dallo Yemen, ma non ha fornito prove a tale conclusione.

Il presidente Donald Trump ha parlato telefonicamente con il principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman, ma non ha commentato direttamente.

Dow Jones ha riferito che funzionari sauditi e statunitensi stanno indagando sulla possibilità che i missili da crociera siano stati lanciati dall’Iraq, che è molto più vicino dello Yemen.

Circa il 50% della produzione petrolifera dell’Arabia Saudita, che rappresenta circa 5,7 milioni di barili al giorno, è stata sospesa per il momento, ha detto l’agenzia di stampa SPA, citando il ministro dell’Energia del regno Abdulaziz bin Salman.

Anche la produzione di gas è stata interrotta, con 2 miliardi di piedi cubi nella produzione giornaliera, circa la metà della produzione normale, interrotta dall’attacco, ha detto Abdulaziz. Le operazioni ad Abqaiq e Khurais sono state interrotte per ora.

“Abqaiq è il cuore del sistema e hanno appena avuto un attacco di cuore”, ha dichiarato Roger Diwan, un veterano osservatore dell’OPEC presso il consulente IHS Markit.

L’Arabia Saudita, che ha pompato circa 9,8 milioni di barili al giorno in agosto, sarà in grado di mantenere i clienti riforniti per diverse settimane attingendo a una rete di archiviazione globale.

I sauditi detengono milioni di barili nei carri armati del regno stesso, oltre a tre posizioni strategiche in tutto il mondo: Rotterdam nei Paesi Bassi, Okinawa in Giappone e Sidi Kerir sulla costa mediterranea dell’Egitto.

L’Agenzia internazionale per l’energia, responsabile della gestione delle riserve petrolifere delle economie industrializzate del mondo, ha dichiarato che sta monitorando la situazione, ma il mondo è stato ben fornito di scorte commerciali.

