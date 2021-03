Appunti di viaggio…di una giornalista freelance

Condividi nei social net









La dura realtà della vita come giornalista freelance che copre i conflitti o dove c’è bisogno di chi racconta la verità nel mondo. I pericoli della segnalazione di conflitti per freelance e giornalisti del personale sono aumentati negli ultimi anni.

Il Comitato per la protezione dei giornalisti riferisce che almeno 70 giornalisti, sono morti durante il conflitto in Siria dal 2011. Di questi quasi la metà – il 46% – erano giornalisti freelance, una percentuale significativamente superiore alla percentuale di giornalisti freelance uccisi in tutto il mondo.

Frank Smyth, direttore di Global Journalist Security ed esperto giornalista indipendente, afferma che un problema comune all’interno della comunità freelance è il fatto che spesso devono pagare per la propria assicurazione sulle zone di guerra, che copre esigenze come l’evacuazione di emergenza e il trattamento presso ospedali stranieri – ed è in genere la considerazione di sicurezza più costosa per i notiziari.

Il freelance di New York City Michael Luongo, 46 ​​anni, che ha riferito da Iraq, Afghanistan e circa 80 altri paesi, anche se non dal fronte, ha detto che anche quando le organizzazioni dei media dicono di no a una storia a causa del pericolo, potrebbe non essere l’ultima parola.

Luongo ha detto una volta quando era in Iraq gli è stato detto: “Vogliamo un lavoro da te ma non lo commissioneremo ufficialmente” perché non volevano essere in contatto con lui se succede qualcosa. L’editore sapeva che sarebbe andato comunque, ha detto.

Gli stipendi dei corrispondenti di guerra variano notevolmente a seconda della società di notizie e dell’esperienza lavorativa dei corrispondenti. Secondo il Bureau of Labor Statistics (BLS) degli Stati Uniti, il salario annuale medio di tutti i giornalisti e corrispondenti era di $ 55.530 a maggio 2018 ( www.bls.gov ). Il BLS ha anche riferito che il dieci percento più pagato di corrispondenti e giornalisti ha guadagnato $ 100.930 o più nel 2018.

La New York Film Academy ha notato che la maggior parte dei fotografi di guerra inizia come media o giornalisti di notizie e si fa strada; pertanto, ottenere una formazione attraverso una posizione di livello iniziale o uno stage è la chiave per costruire le credenziali. In questa veste, avrai l’opportunità di lavorare insieme ad altri professionisti e affinare le tue capacità.

Potresti fare servizi fotografici per notizie locali o scattare foto per il giornale o la rivista per cui lavori. Dimostrando te stesso, creerai lentamente una rete e affinerai la tua abilità per la narrazione.

Un lavoro professionale che comporta alti rischi. L’ NCBI in uno studio di ricerca condotto nel 2013, i giornalisti di guerra sviluppano disagio emotivo e il loro lavoro influisce sul loro benessere psicologico. Avevano anche un caso più elevato di disturbo da stress post-traumatico ( PTSD ).

Non solo questo può influire sul tuo benessere psicologico, ma ti metterai intenzionalmente in pericolo. Non è raro che un giornalista di guerra venga ferito o ucciso nel fuoco incrociato.

La maggior parte dei fotografi lavora su incarichi per un’organizzazione come l’esercito o il giornale o lavora come fotoreporter freelance.

Sarah Hermes

– War Reporter Freelance –

Nota

Ringrazio i colleghi ed i media che hanno collaborato alla stesura di questo articolo.