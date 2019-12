Apple lavora sui satelliti per inviare dati ai propri dispositivi

Tempo di lettura: 1 minuto

L’iPhone potrebbe un giorno connettersi alla propria rete satellitare. Secondo Mark Gurman di Bloomberg , Apple ha un “team segreto” che lavora su nuove tecnologie di dati satellitari e wireless.

