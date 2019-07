Apple chiude gli store di Hong Kong

Apple Inc. ha chiuso i suoi negozi ad Hong Kong, dal momento che i timori di un’escalation di violenza e di un’incalzante mancanza di contatti, legati a proteste durate settimane, hanno destato preoccupazione tra le imprese e il pubblico.

Un giorno dopo che la polizia ha sparato gas lacrimogeni in scontri con migliaia di manifestanti, Hong Kong rimane sul ciglio del fronte, mentre i funzionari non concedono alcun terreno e gli attivisti hanno accusato il governo di sostenere la giustizia dei vigilantes.

Nel nord della città, una folla di uomini con la camicia bianca ha preso d’assalto una stazione della metropolitana domenica scorsa e ha picchiato persone accusate di aver preso parte alle precedenti proteste antigovernative, con 45 feriti.

L’amministratore delegato di Hong Kong, Carrie Lam, ha condannato la violenza lunedì perché è stata interrogata dai giornalisti in merito a un crollo della legge e dell’ordine dopo settimane di proteste antigovernative.

“Hong Kong è una città estremamente sicura e avere lo stato di diritto è sempre stata la parte più importante della società”, ha detto la signora Lam.

Ma i timori di nuovi scontri nei distretti settentrionali della città si sono diffusi sui social media, portando alcune aziende a chiudere o inviare lo staff a casa nelle prime ore del lunedì e alimentando la preoccupazione per l’impatto della turbolenza sociale sull’economia.

Apple ha aperto il suo primo negozio ad Hong Kong nel 2011 ed è un’ancora di alto profilo per l’immagine della città come hub commerciale internazionale, adornando il lungomare di Victoria Harbour in un gigantesco centro dove transitano la maggior parte dei turisti.

Cinque dei sei negozi Apple della regione semiautonoma chiudono alle 16:00, da cinque a sei ore in anticipo rispetto alle normali ore di chiusura. Il negozio rimanente è stato chiuso tutto il giorno. Il sito Web di Apple si riferiva alle disposizioni di lunedì come “ore speciali del negozio”.

In una filiale di Abercrombie & Fitch Co., Hollister – accanto a un negozio Apple nella zona commerciale di Causeway Bay – un impiegato Hollister ha detto che alcuni membri del personale potevano andarsene presto per tornare a casa a Yuen Long, un sobborgo vicino a il confine con la Cina continentale, dove l’attacco alla stazione della metropolitana è avvenuto domenica sera. Lunedì la polizia ha dichiarato di aver arrestato due persone in relazione all’attacco, poiché il sobborgo si è svuotato della maggior parte delle attività pubbliche di prima serata quel giorno.

Estée Lauder Co. alle 14:40 di lunedì ha inviato un avviso ai dipendenti di Hong Kong, chiedendo a coloro che vivono a Yuen Long e Tuen Mun, un altro sobborgo, di “lasciare l’ufficio il prima possibile”, secondo una e-mail interna rivista da Il giornale di Wall Street. Estée Lauder non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

“Continuiamo a monitorare la situazione a Hong Kong”, ha detto l’email, consigliando al personale di evitare certi centri commerciali in questi sobborghi.

I disordini hanno fatto tremare il mercato azionario di Hong Kong lunedì, inviando l’indice Hang Seng all’1,4% in meno per il giorno in cui i commercianti si sono preoccupati delle voci di un altro giro di azioni governative per combattere i manifestanti. Le azioni degli sviluppatori del centro commerciale hanno portato al declino.

Almeno un commerciante di beni di lusso, la Financiere Richemont SA, ha dichiarato la settimana scorsa che le proteste e un dollaro più forte di Hong Kong hanno danneggiato le sue vendite nella città, rispetto alle forti vendite in Cina.

Le proteste antigovernative sono scoppiate all’inizio di giugno contro i tentativi della signora Lam di forzare una legge che avrebbe consentito l’estradizione verso la Cina continentale, dove il sistema legale è molto più opaco. Le richieste dei manifestanti ora includono una litania di libertà democratiche, e scontri sempre più violenti hanno stimolato una polizia sempre più dura – e apparente – una risposta al vigilante.

Lunedì, le attività commerciali nei centri commerciali di Yuen Long sono state chiuse per lo più. Alcuni manifestanti temevano che un’escalation di violenze a Yuen Long potesse coinvolgere bande locali. Le immagini di un parlamentare pro-Pechino che si stringe la mano con alcuni vigilantes dalla camicia bianca sono circolate ampiamente sui social media e sulle trasmissioni televisive da domenica.

Un sindacato per gli assistenti di volo che lavorano presso la principale compagnia di Hong Kong, Cathay Pacific Airways, ha preso atto delle violenze a Yuen Long in una dichiarazione pubblicata sulla sua pagina Facebook e ha condannato il governo per non aver garantito la sicurezza per i cittadini.

“È chiaro che la situazione rimarrà instabile per i prossimi giorni”, si legge nella dichiarazione.

I funzionari hanno accusato le violenze di domenica sui “gruppi radicali”, individuando il defacing dei manifestanti sull’emblema nazionale della Cina in uno degli uffici del governo continentale sull’isola di Hong Kong.

La signora Lam ha detto che questo ha sfidato i privilegi di autogoverno della città dati da Pechino, che aveva avvertito settimane prima che un’escalation di violenza potrebbe costringere il governo centrale a intervenire – azioni che quasi certamente porteranno un ulteriore battuta d’arresto alla fiducia delle imprese.

Questa non è la prima volta che i grandi negozi chiudono all’inizio delle proteste che hanno scosso Hong Kong negli ultimi due mesi.

Dozzine di rivenditori in centro e dintorni, incluso l’imponente centro commerciale IFC che saluta la maggior parte dei turisti all’arrivo sull’isola di Hong Kong, ha mandato il personale a casa presto o completamente chiuso a metà giugno durante un incidente in cui i manifestanti hanno bloccato le strade e si sono scontrati con la polizia.

–Eli Binder e Natasha Khan hanno contribuito a questo articolo.

Source: marketscreener.com

Photo courtesy by foxbusiness.com

Reporters Freelance in the world

redazione@reporterspress.it