Aphantasia: quando la tua mente è vuota

Il termine “aphantasia” deriva dalle parole greche a , che significa “senza”, e phantasia , che significa “una capacità di formare immagini mentali”. Il fenomeno fu descritto per la prima volta dallo psicologo Francis Galton – uno dei pionieri nella scienza dell’eugenetica – nel 1880.

Il termine, che indica la mancanza di un “occhio della mente” o l’incapacità di visualizzare nella mente, fu coniato per descrivere il fenomeno nel 2015 dal neurologo e professore Adam Zeman della facoltà di medicina dell’Università di Exeter .

Mentre Zeman ritiene che l’ereditarietà e l’ambiente siano entrambi cause rilevanti, la causa esatta dell’aphantasia è ancora sconosciuta.

L’aphantasia potrebbe potenzialmente verificarsi in modi diversi in persone diverse.

Il Neuroimaging ha dimostrato che le immagini mentali sono sicuramente associate al lobo temporale sinistro e richiedono che si verifichi un’ampia serie di percorsi nel cervello.

Gli scienziati stanno ancora studiando perché questi percorsi potrebbero funzionare in modi diversi in persone diverse.

Zeman teorizza che, mentre le persone con una capacità funzionale di vedere le cose negli occhi della mente usano i circuiti visivi, alcune persone usano percorsi non visivi per elaborare i dati visivi.

le persone con aphantasia hanno maggiori probabilità di perseguire le carriere STEM – scienza, tecnologia, ingegneria o matematica .

In effetti, lo studio dell’Università di Exeter di Zeman ha interrogato 2000 persone con aphantasia e ha scoperto che il 20 percento di quelli con immagini visive scarse o assenti ha selezionato carriere in matematica, informatica o scienze.

Questo, rispetto alle persone che soffrono di iperphantasia (immagini mentali eccezionalmente vivide), il 25 percento delle quali opta per carriere in settori creativi come arte, intrattenimento o design.

Tuttavia, Zeman insiste sul fatto che questi numeri non sono altro che “tendenze statistiche”, quindi le persone non dovrebbero limitarsi in base all’abilità della propria mente.

