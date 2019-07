Apatia: il sintomo dimenticato della demenza

L’apatia è il sintomo neuropsichiatrico più comune della demenza, con un maggiore impatto sulla funzione rispetto alla perdita di memoria, ma è sottovalutato e spesso dimenticato nelle cure. Un nuovo studio ha scoperto che l’apatia è presente quasi la metà di tutte le persone con demenza, con i ricercatori che lo trovano spesso distinto dalla depressione.

Sebbene comune, l’apatia è spesso ignorata in quanto è meno dirompente in contesti come le case di cura rispetto ai sintomi come l’aggressività. Definito da una perdita di interesse ed emozioni, è estremamente doloroso per le famiglie ed è collegato a una demenza più grave ea sintomi clinici peggiori.

Ora, la ricerca condotta dall’Università di Exeter e presentata all’Alzheimer’s Association International Conference a Los Angeles ha analizzato 4.320 persone con malattia di Alzheimer da 20 studi di coorte, per esaminare la prevalenza dell’apatia nel tempo.

All’inizio dello studio, il 45% presentava apatia e il 20% presentava un’apatia persistente nel tempo. I ricercatori hanno scoperto che una proporzione aveva apatia senza depressione, il che suggerisce che il sintomo potrebbe avere un proprio profilo clinico e biologico unico rispetto all’apatia con depressione e depressione.

Il dott. Miguel de Silva Vasconcelos, dell’Università di Exeter e King’s College di Londra, ha dichiarato: “L’apatia è un sintomo di demenza sottovalutato e spesso ignorato, perché le persone con apatia sembrano meno dirompenti e meno coinvolgenti, ma ha un enorme impatto sulla qualità della vita delle persone affette da demenza e delle loro famiglie.Quando le persone si ritirano dalle attività, può accelerare il declino cognitivo e sappiamo che ci sono più alti tassi di mortalità nelle persone con apatia. e prioritizzato nella ricerca e nella comprensione. ”

Il professor Clive Ballard, dell’Università di Exeter Medical School, ha dichiarato: “L’apatia è il sintomo dimenticato della demenza, ma può avere conseguenze devastanti. La nostra ricerca mostra quanto sia comune l’apatia nelle persone con demenza, e ora dobbiamo capirlo meglio così possiamo trovare nuovi trattamenti efficaci.Il nostro studio WHELD per migliorare la formazione del personale di assistenza domiciliare attraverso l’assistenza personalizzata e l’interazione sociale ha incluso un programma di esercizi che ha migliorato l’apatia, quindi sappiamo che possiamo fare la differenza.Questa è una vera opportunità per interventi che potrebbero beneficio significativo di migliaia di persone con demenza “.

