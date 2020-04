Antartide, Scoperte tracce antica foresta pluviale preistoriche

Tempo di lettura: 3 minuti

I ricercatori hanno trovato prove di foreste pluviali vicino al Polo Sud 90 milioni di anni fa, suggerendo che il clima era eccezionalmente caldo al momento. Una squadra del Regno Unito e della Germania ha scoperto il suolo forestale del periodo Cretaceo a 900 km dal Polo Sud. La loro analisi delle radici, del polline e delle spore conservate mostra che il mondo in quel momento era molto più caldo di quanto si pensasse.

La scoperta e l’analisi sono state condotte da un team internazionale di ricercatori guidato da geoscienziati del Centro Helmholtz Institute for Polar and Marine Research in Germania, Alfred Wegener Institute, tra cui ricercatori dell’Imperial College di Londra. I loro risultati sono stati pubblicati oggi su Nature .

La coautrice Tina van de Flierdt, del Dipartimento di Scienze della Terra e Ingegneria dell’Imperial, ha dichiarato: “La conservazione di questa foresta di 90 milioni di anni fa è eccezionale, ma ancora più sorprendente è il mondo che rivela. Anche durante mesi di oscurità, le foreste pluviali temperate paludose sono state in grado di crescere vicino al Polo Sud, rivelando un clima ancora più caldo di quanto ci aspettassimo. ”

Il lavoro suggerisce anche che i livelli di anidride carbonica (CO2) nell’atmosfera erano più alti del previsto durante il periodo medio cretaceo, 115-80 milioni di anni fa, sfidando i modelli climatici del periodo.

La metà del Cretaceo fu il periodo di massimo splendore dei dinosauri, ma fu anche il periodo più caldo degli ultimi 140 milioni di anni, con temperature ai tropici alte fino a 35 gradi Celsius e il livello del mare 170 metri più alto di oggi.

Tuttavia, al momento si sapeva poco sull’ambiente a sud del circolo antartico. Ora, i ricercatori hanno scoperto prove di una foresta pluviale temperata nella regione, come quella che si troverebbe oggi in Nuova Zelanda. Ciò avvenne nonostante una notte polare di quattro mesi, il che significa che per un terzo di ogni anno non c’era affatto luce solare che dava la vita.

La presenza della foresta suggerisce che le temperature medie erano di circa 12 gradi Celsius e che al momento era improbabile che ci fosse una calotta di ghiaccio al Polo Sud.

Le prove per la foresta antartica provengono da un nucleo di sedimenti perforati nei fondali marini vicino ai ghiacciai di Pine Island e Thwaites nell’Antartide occidentale. Una parte del nucleo, che originariamente sarebbe stata depositata sulla terra, ha catturato l’attenzione dei ricercatori con il suo strano colore.

Il team ha scansionato la sezione CT del nucleo e ha scoperto una fitta rete di radici fossili, che era così ben conservata da poter distinguere le singole strutture cellulari. Il campione conteneva anche innumerevoli tracce di polline e spore delle piante, inclusi i primi resti di piante da fiore mai trovati a queste alte latitudini antartiche.

Per ricostruire l’ambiente di questa foresta preservata, il team ha valutato le condizioni climatiche in cui vivono i moderni discendenti delle piante, nonché analizzando gli indicatori di temperatura e precipitazioni all’interno del campione.

Hanno scoperto che la temperatura media annuale dell’aria era di circa 12 gradi Celsius; circa due gradi più caldo della temperatura media in Germania oggi. Le temperature medie estive erano di circa 19 gradi Celsius; le temperature dell’acqua nei fiumi e nelle paludi hanno raggiunto i 20 gradi; e la quantità e l’intensità delle precipitazioni nell’Antartide occidentale erano simili a quelle del Galles di oggi.

Per ottenere queste condizioni, i ricercatori concludono che 90 milioni di anni fa il continente antartico era ricoperto da una fitta vegetazione, non c’erano masse di ghiaccio terrestre sulla scala di una calotta glaciale nella regione del Polo Sud e la concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera era molto più alto di quanto precedentemente ipotizzato per il Cretaceo.

L’autore principale, il dott. Johann Klages, del Centro Helmholtz per la ricerca polare e marina dell’Istituto Alfred Wegener, ha dichiarato: “Prima del nostro studio, l’assunto generale era che la concentrazione globale di anidride carbonica nel Cretaceo era di circa 1000 ppm. Ma nei nostri esperimenti basati su modelli, ci sono voluti livelli di concentrazione da 1120 a 1680 ppm per raggiungere le temperature medie di allora nell’Antartico. ”

Fonte: Imperial College London

