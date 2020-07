Analisi DNA; Nel 1200 d.C. mescolanza tra nativi americani e polinesiani

Tempo di lettura: 1 minuto

Nel 1947, l’esploratore norvegese Thor Heyerdahl fece un viaggio in gommone dal Sud America alla Polinesia per dimostrare che il viaggio era possibile. Fino ad ora, i sostenitori dell’interazione tra nativi americani e polinesiani hanno ragionato che alcuni elementi culturali comuni, come una parola simile usata per un raccolto, lasciavano intendere che le due popolazioni si fossero mescolate prima che gli europei si stabilissero in Sud America.

Gli oppositori hanno indicato studi con conclusioni diverse e il fatto che i due gruppi erano separati da migliaia di chilometri di mare aperto.

Alexander Ioannidis dell’Università di Stanford in California e i suoi colleghi internazionali hanno analizzato i dati genetici di oltre 800 abitanti indigeni viventi, delle coste del Sud America e della Polinesia Francese.

Stavano cercando frammenti di DNA caratteristici di ogni popolazione e segmenti “identici per origine” – il che significa che sono ereditati dallo stesso antenato molte generazioni fa.

“Abbiamo trovato segmenti identici per discendenza degli antenati dei nativi americani attraverso diverse isole polinesiane”, ha dichiarato Ioannidis.

“Era una prova conclusiva che ci fosse un singolo evento di contatto condiviso.”

Alla domanda su chi pensasse di aver contattato per primo, il signor Ioannidis si azzardò a pensare che potrebbero essere stati i navigatori polinesiani a raggiungere il Sud America.

In altre parole, i polinesiani e i nativi americani si incontrarono ad un certo punto della storia e durante quel periodo nacquero bambini con origini sia nativi americane che polinesiane.

Le analisi statistiche hanno confermato che l’evento si è verificato intorno al 1200 d.C., all’epoca in cui le isole del Pacifico erano originariamente abitate dai polinesiani.

‘Stile di Vita’ in ‘Un modo di vivere’ – Mail, redazione@reporterspress.it