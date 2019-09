Amore e psiche: Le pause di riflessione in una coppia

Tempo di lettura: 3 minuti

Può sembrare strano ma paradossalmente ogni essere umano ha bisogno di recuperare i propri spazi, gestirli, oltre che imparare a rispettare gli spazi vitali dell’altra persona. Si tratta di uno spazio psicologico importante, vitali della coppia che devono essere percepiti e rispettati.

Nel momento in cui ci si ferma a riflettere sul fatto che il valore ‘coppia’ viene vissuto in modo parziale, con tutti i problemi connessi e annessi, compreso fraintendimenti, gelosie, deduzioni errate, ed altro ancora, una volta discusso quali problemi causano stress e malessere nella coppia, si presume di andare oltre per poter ripartire al meglio!

Quando l’impegno per migliorare la situazione e la pazienza si stanno esaurendo è giunto il momento della ‘pausa di riflessione’. Ovvero il ‘Time out’ nella coppia!

La pausa di riflessione aiuta a identificare dove crescere e come cambiare noi stessi all’interno della coppia e di come far evolvere la stessa, nella sua complessità poiché d’altronde volente o nolente ci sono due persone adulte e mature che convivono insieme, ma pur sempre con caratteri ed esigenze differenti.

Quindi l’occasione di una o più pause di ‘Riflessione’ non sono un ‘abbandono’ ma hanno il semplice obiettivo nel capire che l’amore di coppia può crescere attraverso un cammino di sintonizzazione e di scambio affettivo, in cui entrambi riconoscono liberamente il proprio bisogno di connessione, avendo volontà di mantenere le promesse che si fanno.

La pausa della riflessione non è un distacco (Abbandono), ma ricerca del ‘sé’ per poi ritornare al concetto di ‘noi’.

Nel momento in cui si accetta la ‘pausa di riflessione’ di uno dei due partner e se ne concorda, rispettando la decisione, per esempio scrivendogli ‘Capisco cosa provi ce lo siamo detti più volte. Rispetto la tua volontà di concederci una pausa.‘ il partner è conscio di ciò che sta facendo.

Se dentro di noi ‘nutriamo’ un sentimento negativo verso il partner come il ‘risentimento’, sentendosi ‘abbandonati’ o ‘mortificati nell’animo’ per la ‘pausa di riflessione’, è opportuno che lo scriviamo o meglio ne parliamo subito a voce per avere un reciproco confronto.

Se l’interruzione della pausa la percepiamo come una ‘riesumazione’, abbiamo trascorso dell’inutile tempo durante la pausa di riflessione, rimuginando soltanto sentimenti negativi verso il partner e la crescita della coppia.

Quindi la logica è, in qualsiasi caso, nel momento in cui incontrate nuovamente il partner nel dialogare al fine di sciogliere quei nodi raccolti durante la pausa di riflessione, in quanto se decidiamo di non farlo ci porteremo dietro un fardello di dubbi irrisolti ampliando inutilmente lo stress emotivo. Meglio evitare e procedere nel dire ciò che si pensa, subito!

Ricordatevi che, una coppia non deve avere ruoli rigidi, ma un equilibrio dinamico, di scambio e reciprocità.

Fonti di psicologia varie

….::….

“Mio caro Friedrich, ho dovuto fare l’esperienza che non c’è davvero nulla di più arduo che amarsi.

È un lavoro, un lavoro a giornata, Friedrich, a giornata.

Com’è vero Dio, non c’è altro termine.

Come se non bastasse, i giovani non sono assolutamente preparati a questa difficoltà dell’amore; di questa relazione estrema e complessa, le convenzioni hanno tentato di fare un rapporto facile e leggero, le hanno conferito l’apparenza di essere alla portata di tutti.

Non è così.

L’amore è una cosa difficile, più difficile di altre: negli altri conflitti, infatti, la natura stessa incita l’essere a raccogliersi, a concentrarsi con tutte le sue forze, mentre l’esaltazione dell’amore incita ad abbandonarsi completamente…

… Prendere l’amore sul serio, soffrirlo, impararlo come un lavoro: ecco ciò che è necessario ai giovani.

La gente ha frainteso il posto dell’amore nella vita: ne ha fatto un gioco e un divertimento, perché scorgono nel gioco e nel divertimento una felicità maggiore che nel lavoro; ma non esiste felicità più grande del lavoro, e l’amore, per il fatto stesso di essere l’estrema felicità, non può essere altro che lavoro.

”.

(Da una lettera del poeta Rainer Maria Rilke ad un giovane amico)

Giornalista dal 1990 | Direttore Editoriale Emmegi Agenzia Stampa