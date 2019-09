Ambiente: Impronta di carbonio, I paesi poveri dovranno aumentare per affrontare la fame

Tempo di lettura: 3 minuti

I ricercatori della Johns Hopkins University hanno sviluppato un modello che esamina come le modifiche ai modelli alimentari in 140 paesi influenzerebbero le emissioni di gas serra e l’uso di acqua dolce a livello individuale e nazionale, pubblicando il loro lavoro sulla rivista Global Environmental Change.

Hanno usato il modello per determinare il clima pro capite e su tutto il territorio e le impronte idriche di nove diete “all’avanguardia”, che non includevano carne rossa, pescatari, vegetariani senza eliminare uova e latticini, vegani e altri.

Keeve Nachman, autore senior dello studio, ha dichiarato ad AFP che gran parte della conversazione sulla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico “non riesce a riconoscere che molte parti del mondo hanno a che fare con la denutrizione”.

“Per portarli in un posto dove non stanno vivendo una denutrizione cronica, dovranno mangiare di più e, di conseguenza, dovranno aumentare la loro impronta di carbonio”, ha detto.

“Ciò che ci dice è che in molti paesi ad alto reddito in tutto il mondo, dove stiamo consumando molti più prodotti animali rispetto alla media globale, c’è una maggiore urgenza per iniziare la transizione prima piuttosto che poi verso alcuni di questi più impianti – diete in avanti “.

Una scoperta incoraggiante, hanno affermato gli scienziati, è che questo obiettivo non richiede necessariamente che gli individui rinunciano completamente a determinati alimenti.

La loro modellistica ha mostrato, ad esempio, che una dieta in cui le proteine ​​animali provenivano principalmente da animali a bassa catena alimentare, come piccoli pesci e molluschi, aveva un impatto ambientale quasi altrettanto basso di una dieta vegana.

Hanno anche scoperto che la riduzione del consumo di alimenti per animali di due terzi, definita “due terzi vegani”, generalmente aveva un impatto ambientale e idrico inferiore rispetto a una dieta vegetariana tradizionale che include il consumo di latte e uova.

Due terzi di vegani assumono una dieta vegana per due pasti su tre al giorno, con ogni pasto che fornisce lo stesso contenuto calorico.

“Alcune delle più grandi barriere, parlando più come persona e meno come scienziato, penso che possa essere difficile lottare con l’idea che dovrò rinunciare a un singolo cibo per sempre”, ha detto Nachman.

“Quindi penso che ciò che è eccitante di alcune delle diete che abbiamo modellato sia, ci sono diete che non richiedono di eliminare completamente alcun prodotto animale in particolare, si tratta di un approccio più sfumato.”

Lo studio ha anche scoperto che il paese di origine di un alimento può avere enormi conseguenze per il suo impatto sul clima.

Ad esempio, una libbra di carne bovina prodotta in Paraguay contribuisce con circa 17 volte più gas serra rispetto a una libbra di carne bovina prodotta in Danimarca, una disparità legata alla deforestazione dovuta al pascolo.

Un rapporto separato pubblicato lunedì dalla Food and Land Use Coalition ha calcolato che una vasta riforma del modo in cui il cibo viene prodotto e consumato potrebbe sbloccare 4,5 trilioni di dollari in nuove opportunità commerciali ogni anno entro il 2030.

Ha delineato dieci transizioni, tra cui misure per proteggere e ripristinare la natura e il clima, potenziare le comunità indigene, promuovere una dieta varia e sana e ridurre gli sprechi, scoprendo che questi risparmierebbero 5,7 trilioni di dollari all’anno, oltre 15 volte il costo di investimento di 350 miliardi di dollari un anno.

“Potete entrambi avere un clima migliore e una crescita migliore”, ha detto a AFP Ngozi Okonjo-Iweala, ambasciatore della coalizione ed ex ministro delle finanze della Nigeria.

“Non diciamo semplicemente di smettere di mangiare carne, andare verso una dieta più sana e più vegetale è una delle transizioni di cui parliamo. Ma un’altra è praticare l’agricoltura produttiva e rigenerativa” che ricostruisce la materia organica del suolo e ripristina la biodiversità.

