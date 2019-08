Amazzonia, LVMH promette milioni di euro per combattere gli incendi

Tempo di lettura: 1 minuto

LVMH ha promesso 10 milioni di euro (9,1 milioni di sterline) per combattere gli incendi in corso in Amazzonia, ma le donazioni sono state respinte dal governo brasiliano. L’annuncio di LVMH è stato reso in una dichiarazione congiunta sul sito Web del marchio di lusso francese dal presidente e CEO Bernard Arnault (nella foto) e membro del consiglio di amministrazione di LVMH Yann Arthus-Bertrand.

Arthus-Bertrand ha affermato: “Proteggere l’ambiente non è solo una questione di parole e discorsi o di firmare dichiarazioni di principio, ma richiede anche azioni concrete collettive quando sorgono pericoli per fornire risorse agli specialisti locali e lavorare insieme per salvare il nostro pianeta. Sono orgoglioso che LVMH stia partecipando a questo sforzo di emergenza e spero che molti altri seguiranno l’esempio ”.

LVMH si unisce al presidente Macron e agli altri leader del G7 che hanno annunciato che avrebbero donato immediatamente 20 milioni di dollari (18 milioni di euro o 16 milioni di sterline) per aiutare i paesi amazzonici a combattere gli incendi che stanno bruciando a tassi record.

Come risposta, il Brasile ha rifiutato gli aiuti:

“Apprezziamo le risorse, ma forse quelle risorse sono più rilevanti per il rimboschimento dell’Europa”, ha detto il capo dello staff al presidente Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, sul sito web del G1. : “Macron non può nemmeno evitare un incendio prevedibile in una chiesa che è un sito del patrimonio mondiale”, ha aggiunto, riferendosi al fuoco di aprile che ha devastato la cattedrale di Notre-Dame. “Che cosa intende insegnare al nostro paese?”

All’indomani dell’incendio di Notre-Dame, LVMH si era impegnata a donare 200 milioni di euro (181 milioni di sterline) per aiutare a ricostruirlo.

