Amazzonia, Chi sono i veri attori della sua distruzione?

Identificare le persone è difficile, ma possiamo spingere il governo degli Stati Uniti a riportare l’ etichettatura del Paese di origine (COOL) in agricoltura. Questa politica divenne legge con la Farm Farm 2002, che imponeva ai rivenditori di fornire informazioni sulle fonti del loro cibo.

L’amministrazione Obama ha successivamente abrogato COOL per manzo e prodotti a base di maiale, ma non per carne di agnello, pollo e capra, materie prime agricole deperibili, noci di macadamia, noci pecan, arachidi e ginseng.

Se COOL venisse riportato e i consumatori vedessero che la carne brasiliana era nei loro negozi, allora avrebbero potuto scegliere di non acquistarla. Alcuni gruppi di agricoltori e allevatori hanno spinto per il ritorno di questa politica, mentre altri vedono questo come un modo per aiutare gli agricoltori in difficoltà negli Stati Uniti.

Mentre promuovere il ritorno di COOL richiederebbe tempo, ora, sappiamo di casi reali di società collegate alla deforestazione. Ad esempio, molti allevatori che bruciano la foresta pluviale vendono alla società brasiliana JBS, che è il più grande trasformatore di carne al mondo. Se non hai familiarità con JBS , potresti conoscere la sua filiale americana – Swift & Company. Le carni con l’etichetta Swift sono regolarmente disponibili nella maggior parte dei negozi di alimentari.

Per i lavoratori del settore pubblico, vale a dire insegnanti e professori con pensioni, la Teachers Insurance and Annuity Association of America (o TIAA, precedentemente nota come TIAA-CREFF) attraverso le sue sussidiarie in Brasile, è stata coinvolta in accordi su larga scala che sono stati collegati alla deforestazione e al land grabbing.

Gruppi di agricoltori e diritti dei consumatori hanno chiamato TIAA su questo punto per anni. Insieme a queste organizzazioni, i beneficiari di TIAA potrebbero ripensare il modo in cui i loro fondi pensione sono investiti.

Allo stesso modo, in un rapporto dell’Unione degli scienziati interessati , Pizza Hut, Kroger, Subway, Wendy’s, Hormel e Nestlé sono stati trovati come fonte di carne in modi che hanno contribuito alla distruzione della foresta pluviale.

Inoltre, non possiamo ignorare l’industria mineraria, che è responsabile del 10 percento della deforestazione in Amazzonia . Vale SA è il maggiore produttore mondiale di minerale di ferro, con attività in Amazzonia.

L’anno scorso, la società ha avviato discussioni con lo stato brasiliano per ampliare la miniera a cielo aperto già più grande del mondo, la miniera Carajás, che si trova in Amazzonia. Mentre la maggior parte delle esportazioni di minerale di ferro si trasferisce in Cina, negli Stati Uniti, le persone possono chiedere la fine della disputa commerciale USA-Cina, che ha portato il Brasile ad aumentare le sue esportazioni di minerale di ferro in modo significativo.

Leonardo Di Caprio può dirci di smettere di mangiare carne, ma se non sappiamo da dove viene la mucca, la protesta potrebbe rivelarsi inefficace. Per far fronte alle cause della deforestazione, dobbiamo rivolgersi a società specifiche all’interno delle catene di approvvigionamento globali. Ora, con le giuste informazioni di particolari aziende, la domanda è se abbiamo il tempo di assumere il potere corporativo e il regime di Bolsonaro per fermare la decimazione dei polmoni del nostro mondo.

Anthony Pahnke è vicepresidente della famiglia Farm Defenders e assistente professore di relazioni internazionali presso la San Francisco State University. Può essere raggiunto a anthonypahnke@sfsu.edu

