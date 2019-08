Amazzonia brucia, ma nel mondo cosa stanno facendo per salvarla?

Tempo di lettura: 4 minuti

Gli incendi violenti nella foresta pluviale amazzonica hanno raggiunto un numero record quest’anno, con 72.843 incendi rilevati finora dal centro di ricerca spaziale brasiliana INPE, mentre crescono le preoccupazioni sulla politica ambientale del presidente di destra Jair Bolsonaro.

L’aumento segna un 83% in più’ rispetto allo stesso periodo del 2018, ha detto l’agenzia martedì, ed è il più alto da quando i record sono iniziati nel 2013.

Da giovedì, l’INPE ha dichiarato che le immagini satellitari hanno individuato 9.507 nuovi incendi boschivi nel paese, principalmente nel bacino amazzonico, sede della più grande foresta tropicale del mondo considerata vitale per contrastare il riscaldamento globale.

Le immagini mostrano lo stato più settentrionale di Roraima coperto di fumo scuro.

L’Amazzonia ha dichiarato un’emergenza nel sud dello stato e nella sua capitale Manaus il 9 agosto. Acri, al confine con il Perù, è in allerta ambientale da venerdì a causa degli incendi.

Gli incendi sono aumentati nel Mato Grosso e nel Para, due stati in cui la frontiera agricola del Brasile ha spinto nel bacino amazzonico e stimolato la deforestazione. Gli incendi violenti sono comuni nella stagione secca, ma sono anche deliberatamente stabiliti da agricoltori che disboscano illegalmente la terra per l’allevamento del bestiame.

L’ondata senza precedenti di incendi si è verificata da quando Bolsonaro è entrato in carica a gennaio promettendo di sviluppare la regione amazzonica per l’agricoltura e l’estrazione mineraria, ignorando le preoccupazioni internazionali per l’aumento della deforestazione.

Alla domanda sulla diffusione di incendi incontrollati, Bolsonaro ha spazzato via le critiche, dicendo che era il periodo dell’anno della “queimada” o bruciare, quando gli agricoltori usano il fuoco per ripulire la terra.

“Ero chiamato Capitano Chainsaw. Ora sono Nero, sto dando fuoco all’Amazzonia. Ma è la stagione della queimada “, ha detto ai giornalisti.

L’agenzia spaziale INPE, tuttavia, ha affermato che il gran numero di incendi non può essere attribuito solo alla stagione secca o ai fenomeni naturali.

“Non c’è nulla di anormale nel clima di quest’anno o nelle precipitazioni nella regione amazzonica, che è solo un po ‘al di sotto della media”, ha detto il ricercatore dell’INPE Alberto Setzer.

Le persone spesso incolpano la stagione secca per gli incendi in Amazzonia, ma non è del tutto esatto, ha detto.

“La stagione secca crea le condizioni favorevoli per l’uso e la diffusione del fuoco, ma accendere un fuoco è opera dell’uomo, deliberatamente o per caso”, ha detto Setzer.

Bolsonaro ha recentemente licenziato il direttore dell’INPE dopo aver criticato le statistiche delle agenzie che mostrano un aumento della deforestazione in Brasile, dicendo che erano inaccurate.

“Sto aspettando il prossimo set di numeri, che non saranno inventati. Se sono allarmanti, li noterò davanti a te “, ha detto ai giornalisti.

L’Amazzonia è la più grande foresta tropicale del mondo, che copre 5,5 milioni di chilometri quadrati (2,1 milioni di miglia quadrate), un tesoro ecologico minacciato dalla crescente deforestazione e dagli incendi boschivi .

– Santuario della biodiversità –

Il bacino amazzonico, che copre 7,4 milioni di chilometri quadrati, copre quasi il 40 percento dell’America Latina ed è diffuso in nove paesi: Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador, Guyana francese, Guyana, Perù, Suriname e Venezuela. Circa il 60 percento è in Brasile.

La foresta amazzonica, di cui 2,1 milioni di chilometri quadrati sono zone protette, ospita un santuario della biodiversità unico al mondo.

Un quarto delle specie della Terra si trovano lì, vale a dire 30.000 tipi di piante, 2.500 pesci, 1.500 uccelli, 500 mammiferi, 550 rettili e 2,5 milioni di insetti, secondo l’ Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO).

Negli ultimi 20 anni sono state scoperte 2.200 nuove specie di piante e vertebrati.

– “Polmoni della terra” –

L’Amazzonia contiene un terzo delle foreste primarie del mondo e, attraverso il Rio delle Amazzoni e i suoi affluenti, fornisce il 20 percento dell’acqua dolce non congelata della Terra.

L’Amazzonia è il fiume più grande del mondo e – secondo alcuni dati da quando sono state condotte nuove ricerche nel 2007 – il più lungo, che corre fino a 6.900 chilometri (4.287 miglia).

La foresta funge da pozzo di assorbimento del carbonio, assorbendo più CO2 di quella che emette rilasciando ossigeno e immagazzinando da 90 a 140 miliardi di tonnellate di CO2, il che aiuta a regolare il riscaldamento globale in tutto il mondo, secondo il World Wildlife Fund (WWF).

Ma la deforestazione sta riducendo questa capacità di assorbimento di CO2.

– 420 tribù –

L’ Amazzonia è stata abitata per almeno 11.000 anni e oggi conta 34 milioni di persone, di cui due terzi vivono in città.

Quasi tre milioni di indiani sono membri di circa 420 diverse tribù, di cui circa 60 vivono in totale isolamento, secondo l’ACTO. Gli indiani dell’Amazzonia parlano 86 lingue e 650 dialetti.

La più grande tribù amazzonica è la Tikuna, che conta circa 40.000 membri che vivono in Brasile, Perù e Colombia, secondo Survival International.

Il capo indiano brasiliano della tribù Kayapo, Raoni Metuktire, è il principale attivista nella campagna contro la deforestazione in Amazzonia e ha viaggiato per il mondo per tre decenni chiedendo la conservazione della foresta e della sua popolazione indigena.

– Manaus, la “capitale” amazzonica –

Manaus è la capitale dello stato di Amazonas, la più grande del Brasile e si estende su 1,5 milioni di km2.

Fondata dai portoghesi nel 1669 sulle rive del Rio Negro, vicino alla confluenza con il Rio delle Amazzoni, Manaus ha una popolazione di 1,8 milioni di abitanti.

Dopo la rapida espansione alla fine del XIX secolo a causa del commercio della gomma, la città subì un grave declino fino alla creazione di una zona di libero scambio nel 1967.

Oggi Manaus vive principalmente fuori dal suo settore industriale, importando pezzi di ricambio ed esportando prodotti finali, in particolare apparecchiature elettroniche.

Dopo San Paolo e Rio de Janeiro, Manaus è il terzo hub economico principale del Brasile.

– Disboscamento massiccio –

Quasi il 20 percento della foresta amazzonica è scomparso nell’ultimo mezzo secolo, secondo il WWF, e questo sta accelerando.

Da quando il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha preso il potere all’inizio del 2019, il tasso di deforestazione entro luglio era quasi quattro volte superiore a un anno prima, secondo un sistema satellitare noto come DETER, che viene utilizzato dal National Institute for Space Research ( INPE).

Secondo l’INPE, che traccia il netto taglio della foresta pluviale, circa 2.254 km2 della foresta amazzonica sono stati bonificati a luglio, un picco del 278% rispetto a un anno fa.

Le principali cause della deforestazione sono la soia e l’allevamento, la costruzione di dighe e strade idroelettriche, l’industria mineraria e gli incendi boschivi.

Oltre alla sua ricca biodiversità, l’Amazzonia è ricca di risorse minerarie tra cui oro, rame, tantalio, minerale di ferro, nichel e manganese.

Le cifre INPE mostrano che quasi 73.000 incendi boschivi sono stati registrati in Brasile tra gennaio e agosto, il numero più alto di qualsiasi anno dal 2013. La maggior parte di essi si trovava in Amazzonia, rispetto a 39.759 in tutto il 2018.

