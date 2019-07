All’asta vino in edizione limitata de Château Mouton Rothschild

Il rinomato produttore di vino francese Château Mouton Rothschild ha messo all’asta 75 custodie da collezione ciascuna, con cinque annate ed etichette differenti, disegnate da artisti contemporanei, i quali hanno anche esposto alla Reggia di Versailles, tra cui Giuseppe Penone , Bernar Venet , Anish Kapoor , Jeff Koons e Lee Ufan .

Prontamente intitolato “Casi di celebrazione di Versailles”, i fondi raccolti sono a sostenere i progetti di restauro in corso al Palace di Versailles.

Gli offerenti vincitori hanno ricevuto anche un invito a una degustazione privata allo Château Mouton Rothschild, così come due biglietti per la cena di gala di Versailles a settembre, dove verranno servite le annate di cantina di Château Mouton Rothschild.

Fonte

-:-

Nota di redazione

Château Mouton Rothschild è un’azienda vinicola situata nel villaggio di Pauillac nella regione del Médoc , a 50 km a nord-ovest della città di Bordeaux , in Francia . Originariamente conosciuto come Château Brane-Mouton , il suo vino rosso fu ribattezzato da Nathaniel de Rothschild nel 1853 a Château Mouton Rothschild .

Negli anni ’20 iniziò la pratica di imbottigliare il raccolto nella stessa tenuta, piuttosto che spedire il vino ai commercianti per l’imbottigliamento altrove.

Il ramo della famiglia Rothschild che possiede Mouton Rothschild appartiene al Primum Familiae Vini.

Château Mouton Rothschild ha i suoi vigneti sulle pendici che conducono verso l’ estuario della Gironda , nella regione di Bordeaux , producendo principalmente uve del vitigno Cabernet Sauvignon . .

La classificazione ufficiale del vino Bordeaux del 1855 si basava interamente sui recenti prezzi di mercato per i vini di un vigneto, con una eccezione: Château Mouton Rothschild. Nonostante i prezzi di mercato per i vini dei loro vigneti equivalenti a quelli di Château Lafite Rothschild , Château Mouton Rothschild fu escluso dallo stato di First Great Growth , un atto che il barone Philippe de Rothschild definì “la mostruosa ingiustizia”. Si è ampiamente creduto che l’eccezione è stata fatta perché la vigna era stata recentemente acquistata da un inglese e non era più di proprietà francese.

Nel 1973, Mouton fu elevato allo status di ” prima crescita ” dopo decenni di intense pressioni da parte del suo potente e influente proprietario, l’unico cambiamento nella classificazione originale del 1855 (eccetto l’aggiunta del 1856 a Château Cantemerle ). Ciò ha richiesto un cambiamento di motto : in precedenza, il motto del vino era Premier ne puis, secondo ne daigne, Mouton suis. (“In primo luogo, non posso essere, in secondo luogo, non mi degno di essere. Mouton sono.”), E fu cambiato in Premier je suis, secondo je fus, Mouton ne resto. (“In primo luogo, lo sono, in secondo luogo, lo ero. Mouton non cambia”).

Oggi, Château Mouton Rothschild ha 222 acri (90 ha) di vigneti composti da Cabernet Sauvignon (81%), Merlot (15%), Cabernet Franc (3%) e Petit Verdot (1%). Il loro vino è fermentato in tini di rovere (sono uno degli ultimi castelli del Médoc per utilizzarli) e poi maturato in botti di rovere nuove. Viene anche spesso confuso con il generico Bordeaux Mouton Cadet, ampiamente distribuito. (Fonte)

Un modo di vivere – Uno stile di vita

redazione@wayoflifemagazine.com