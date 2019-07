ALL TIME STARS VENDE ESCLUSIVA SLS AMG GT FINAL EDITION

Un veicolo più che esclusivo è attualmente venduto da Classic-Handel del Museo Mercedes-Benz di Stoccarda, si tratta del modello “Final Edition” della serie SLS AMG GT come roadster. L’unico modello GT Roadster da 6,605 km della serie 197 è di prima mano ed è stato costruito nel 2014. Un prezzo? – attualmente solo su richiesta.

Il modello brilla nel modello Himalaya grigio medio metallizzato con 631 hp standard da 6.208 cc del motore di aspirazione. L’8 cilindri funziona fino a un massimo di 315 km / h.

Il vero punto forte è probabilmente il limite effettivo della “Final Edition” a sole 350 unità, il che rende il modello interessante per i collezionisti e, pertanto, dovrebbe essere offerto raramente.

Con la SLS AMG GT FINAL EDITION, un’era impressionante è arrivata a una fine esclusiva. L’edizione speciale è stata presentata nel 2013 allo stesso tempo al Los Angeles Auto Show e al salone dell’auto di Tokyo, mentre è iniziato il lancio nel 2014.

La supercar era disponibile sia come coupé che come roadster e ha concluso la produzione della serie di modelli SLS AMG.

Visivamente, la SLS AMG GT Edizione definitiva è particolarmente evidente dal relativo disegno speciale sul cofano in fibra di carbonio con una centrale presa d’aria anteriore carbonio splitter sul grembiule anteriore, l’ala posteriore in fibra di carbonio fisso con l’aspetto del SLS AMG Coupé Black Series e le ruote in lega AMG esclusivo La tecnologia di forgiatura continua ad attrarre l’attenzione di tutti.

I componenti aerodinamici cofano motore, alettone posteriore e splitter anteriore in fibra di carbonio riducono il sollevamento sugli assi anteriore e posteriore.

Il cofano carbonio dei SLS AMG GT caratteristiche Edizione definitiva – come la SLS AMG Coupé Black Series e la GT3 SLS AMG – una presa d’aria centrale che non solo assicura un’efficace rimozione di calore dal motore, ma anche il carico aerodinamico sugli aumenti dell’asse anteriore e la coefficiente di resistenza migliorata.

Gli ingegneri AMG sfruttano l’effetto del vuoto che dissipa aria calda dal vano motore e contemporaneamente vento fresco succhia il sottofondo. Da equilibrio aerodinamico ottimizzato non solo l’ancora più alto potenziale in pista, ma anche migliorare benefici per la sicurezza.

Ulteriori informazioni + Le impressioni del modello stesso sono riportate sulle pagine di ALL TIME STARS di Mercedes-Benz Classic.

Fonte e Immagini: Daimler AG

