Alimenti che forniscono tanta energia come la caffeina

Stai ancora scommettendo su bevande energetiche e tanto caffè per tenerti sveglio al lavoro o con energia per fare i tuoi allenamenti quotidiani? Bene, la caffeina può effettivamente offrire un’energia temporanea, ma non la fornirà a lungo, a lungo termine, come richiede il tuo corpo. Inoltre, l’eccesso di caffeina può privare il tuo corpo di preziose sostanze nutritive, disidratarlo e finire con l’esaurirsi, con l’effetto opposto. Finisci per creare un circolo vizioso.

Tuttavia, fortunatamente, ci sono questi alimenti e bevande che possono fornirti tutta l’energia di cui hai bisogno senza questi possibili pericoli derivanti dalla caffeina. Scopri cosa sono.

1. Cioccolato fondente

I flavonoidi presenti nel cioccolato fondente possono ridurre l’ossidazione LDL, l’infiammazione e migliorare la pressione sanguigna, che può aumentare i livelli di energia. In uno studio in cui gruppi di adulti con sindrome da stanchezza cronica hanno ricevuto 40 g di cioccolato con l’85% di cacao al giorno per otto settimane, hanno riportato meno affaticamento senza aumentare di peso.

Il cacao contiene anche altri importanti ingredienti della salute come la teobromina e la feniletilamina, composti associati alla serotonina, l’ormone della felicità.

Cioccolatini con alto contenuto di cacao possono fornire molti antiossidanti, a differenza del cioccolato al latte e del cioccolato bianco. Scegli questi più scuri e allontanati dalle altre opzioni più caloriche e con contenuto antiossidante inferiore.

2. Rucola e altre verdure amare

Dovremmo ringraziare i composti chiamati “glucosinolatos” per il gusto amaro, l’odore forte e gli eccellenti benefici che certe verdure offrono alla nostra salute. Scegli i tuoi preferiti tra rucola, cavolo, senape, cavolfiore, cavoletti di Bruxelles, cavoli, ravanelli, tra gli altri. Tutti sono pieni di nutrienti importanti che possono mantenere la salute del tuo cuore e migliorare la tua prestazione atletica.

3. Succo di barbabietola

Se vuoi migliorare le tue prestazioni in palestra, niente batte le barbabietole! A differenza di tutti i frutti e le verdure, le barbabietole contengono alte concentrazioni di ossido nitrico. NO è un composto che aumenta la vasodilatazione, migliorando la salute dei vasi sanguigni. Ciò rappresenta un miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni degli esercizi, con una minore necessità di consumo di ossigeno.

4. Alimenti ricchi di vitamina B12

Conosciuto anche come vitamina energetica, B12 è responsabile della produzione di energia nel corpo. Quindi se il tuo corpo assorbe poca o nessuna vitamina B12, potresti sentirti un po ‘pigro. La B12 è presente in uova, carne, pesce, latticini, alghe e alcune varietà di funghi e tempeh, un prodotto di soia.

Gli studi suggeriscono che uno su quattro americani adulti è carente di vitamina B12 . Anche i vegani corrono il rischio di mancanza di questa vitamina così come delle persone anziane. Potrebbe essere necessario un supplemento di questa vitamina, ma assicurati di consultare il tuo nutrizionista per aiutarti a scegliere le migliori opzioni.

