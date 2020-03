Aiuto Reciproco al tempo del Coronavirus 2020

Tempo di lettura: 4 minuti

L’aiuto reciproco è quando le persone si riuniscono per soddisfare le esigenze di sopravvivenza reciproche con una comprensione condivisa che i sistemi in cui viviamo non soddisfano i nostri bisogni e possiamo farlo insieme.

I progetti di mutuo soccorso sono una forma di partecipazione politica in cui le persone si assumono la responsabilità di prendersi cura l’una dell’altra e di cambiare le condizioni politiche, non solo attraverso atti simbolici o facendo pressione sui loro rappresentanti al governo, ma costruendo effettivamente nuove relazioni sociali.

La maggior parte dei progetti di mutuo soccorso sono basati sul volontariato, con le persone che vogliono cambiare ciò che sta accadendo in questo momento, non aspettare di convincere corporazioni o politici a fare la cosa giusta. Alcuni concetti critici sono all’interno di questo:

“Carità” è un quadro che spesso significa che i ricchi danno un po ‘ai poveri per apparire meglio agli occhi di Dio o di altre persone. Di solito ci sono molte stringhe legate a ciò che danno: ad esempio, dare solo alle madri, solo ai bambini, solo alle persone sobrie, solo alle persone di fede e ad altri modelli “meritevoli di poveri”. Ciò significa che la carità è spesso una strategia per controllare i poveri.

La carità incornicia anche le persone bisognose come moralmente inferiori rispetto ai ricchi – come se la povertà fosse colpa dei poveri piuttosto che dei sistemi di razzismo, eteropatriarchia, abilismo, furto di terra e sfruttamento del lavoro che rendono alcune persone ricche e mantengono altre persone povere . La carità sembra generosità da parte dei ricchi, ma in realtà sostiene i sistemi che rendono la maggior parte delle persone povere a beneficio di pochi.

La carità è la cornice utilizzata per la maggior parte dei servizi sociali.

La maggior parte dei servizi sociali incolpa i poveri per la povertà , operando sull’idea che c’è qualcosa che non va nelle persone bisognose: devono diventare sobrie, devono essere “pronte per l’abitazione”, devono prendere lezioni per genitori, devono lavorare Più forte.

In realtà, la povertà è il risultato del capitalismo e le donne sono le persone più povere a causa del sessismo e del razzismo.

Le agenzie di servizi sociali in genere impiegano persone di classe media e alta, spesso con privilegi di razza e di istruzione, e le mettono nel ruolo di giudicare, punire e controllare i poveri.

A volte mettono “empowerment” nel loro nome o nella loro missione, ma le dinamiche di potere sono di solito i vecchi standard.

Negli ultimi decenni, i servizi di beneficenza e sociali sono stati privatizzati e contratti per quello che i critici chiamano il Complesso industriale no profit .

Le organizzazioni no profit competono per le sovvenzioni di società o filantropi per affrontare i problemi sociali o servire i poveri. Ciò significa che i ricchi e le società possono decidere quali strategie dovrebbero essere finanziate . Possono anche proteggere il loro denaro dalle tasse se lo distribuiscono a organizzazioni senza scopo di lucro.

Le organizzazioni no profit sono gestite principalmente da bianchi ricchi con titoli di studio, hanno scale salariali ripide in cui le persone di classe superiore e i bianchi vengono pagati di più e le persone più colpite dalle questioni che sostengono di affrontare non hanno voce in capitolo in ciò che fanno o come funzionano.

Fonte : bigdoorbrigade.com

Mentre Hong Kong e il resto del mondo si rannicchiano per Covid-19, dobbiamo ricordare che siamo in questo insieme come un collettivo e pratichiamo l’assistenza comunitaria per sostenere le persone emarginate che sono maggiormente colpite dalla pandemia.

Mentre dobbiamo praticare il distanziamento sociale per rallentare l’infezione della comunità (gli epidemiologi si riferiscono a questo ” appiattire la curva “), questo è il momento in cui dobbiamo sostenerci a vicenda attraverso l’aiuto reciproco .

Possiamo farlo creando una rete volontaria nella nostra comunità, per quanto piccola o informale, per condividere materiali, risorse e altre forme di aiuto in modo che possiamo sostenerci a vicenda durante questo difficile periodo.

Le persone negli Stati Uniti e nel Regno Unito hanno formato gruppi di mutuo soccorso e hanno raccolto risorse disponibili online.

In Italia esiste il Mutuo Soccorso, ma non per tutte le categorie che necessitano di questo supporto. C’è la consueta ‘gara’ a chi da di più ed anche l’attivazione di conti correnti ex nuovi ove ‘donare’, e fra questi i soliti furbetti come alcuni enti già ben note.

Attuare l’assistenza comunitaria attraverso il mutuo soccorso è in particolare per le persone che sono state ulteriormente emarginate dalla pandemia. Ad esempio, dopo lo scoppio, le persone che lavorano nelle industrie alimentari e dei servizi hanno subito un forte taglio delle loro entrate o hanno perso il lavoro.

Potrebbero aver bisogno di donazioni monetarie solo per far quadrare i conti fino a quando la pandemia non sarà sotto controllo. Mettiti in contatto con le persone della tua cerchia sociale che si trovano nelle industrie più colpite da Covid-19 e, se hai le risorse economiche, fornisci loro aiuto.

Dato che gli anziani e coloro che hanno un’immunità ridotta sono maggiormente a rischio di morte per coronavirus, devono essere ipervigilanti e possono praticare l’allontanamento sociale evitando di uscire in pubblico.

Ciò potrebbe impedirle di svolgere attività quotidiane cruciali, come frequentare appuntamenti medici regolari e fare la spesa. Se hai una macchina, offriti di portare queste persone ai loro appuntamenti in modo che possano evitare i mezzi pubblici affollati.

In alternativa, se sei sano e in grado, chiedi se puoi aiutare a fare acquisti per loro e consegnare generi alimentari a portata di mano.

Le scuole sono chiuse a causa dell’epidemia. Le chiusure scolastiche rappresentano un peso per i genitori disoccupati o precari. Contatta quei genitori che conosci e potrebbero trovarsi in questa situazione e se puoi fornire qualsiasi tipo di supporto, fallo senza esitare.

Le persone che sono maggiormente a rischio di infezione e morte di Covid-19 sono anche quelle socialmente emarginate, ad esempio gli anziani, gli addetti alle pulizie e le persone con malattie croniche.

Resistere alla tentazione di scorte di prodotti per la pulizia, disinfettante per le mani, maschere per il viso e altri prodotti per l’igiene in modo che rimangano scorte per coloro che sono più vulnerabili. Se hai più che abbastanza a casa, considera di donarli a organizzazioni che li distribuiranno a chi è nel bisogno. L’accaparramento più del superfluo dimostra che sei uno stronzo.

Mentre durante la pandemia potremmo voler stringerci solo tra i nostri amici e le nostre famiglie più strette, non possiamo dimenticare che siamo tutti insieme in questo: ci vogliono responsabilità collettiva, responsabilità e supporto della comunità per farcela.

È fondamentale che espandiamo la nostra cerchia di preoccupazione ora per includere non solo i nostri cari, ma i membri della nostra comunità. La nostra salute e il nostro benessere sono nelle mani l’uno dell’altro.

Fonte : hongkongfp.com

