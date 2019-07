AIRBUS DEBUTTA CON AEREO ISPIRATO A BIRDS OF PREY

La natura è stata a lungo fonte di ispirazione per gli ingegneri – poiché gli organismi viventi hanno avuto innumerevoli anni per sviluppare soluzioni ideali alle sfide dei loro ambienti, sono un eccellente punto di partenza per progettare macchine per navigare in quegli stessi ambienti.

Ora, la compagnia aeronautica Airbus ha svelato un nuovo design di aerei ispirato agli uccelli rapaci, come aquile e falchi – e spera che il concetto dall’aspetto selvaggio ispiri i giovani di oggi a diventare gli ingegneri aerospaziali di domani.

È Un Uccello, È Un Aereo …

Airbus ha debuttato con il suo aereo “Bird of Prey” al recente evento Royal International Air Tattoo in Inghilterra, e sembra uscito da un cartone animato. Sia la coda dell’aereo che le sue ali presentano strutture “simili a piume” che Airbus ha affermato in un comunicato stampa che potrebbero essere manipolate individualmente per “fornire un controllo attivo del volo”. Il corpo dell’aereo è arancione, mentre le sue ali sono blu, bianche e dorate. La sua coda, nel frattempo, sfoggia un design Union Jack – non esattamente una combinazione di colori coerente, ma sicuramente attirando l’attenzione. Fattore “Wow”

Airbus non ha in programma di costruire effettivamente un aereo dall’aspetto selvaggio, ma spera che l’imbarcazione porti i giovani a pensare al futuro del volo . “Il nostro ‘Uccello rapace’ è progettato per essere fonte d’ispirazione per i giovani e creare un fattore ‘wow’ che li aiuterà a prendere in considerazione un’entusiasmante carriera nel settore aerospaziale di fondamentale importanza”, ha affermato Martin Aston, senior manager di Airbus nel comunicato stampa, in seguito aggiungendo: “Chi non può fare a meno di essere ispirato da una tale creazione?”

For contact send mail at:

Motor Press Agency <redazione@reporterspress.it>