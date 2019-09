Ahlhorn (Oldenburg), Migliaia di Mercedes in aeroporto militare dismesso

Tempo di lettura: 1 minuto

Migliaia di nuove auto Mercedes-Benz sono allineate ordinatamente sulla pista di due chilometri e mezzo dell’aeroporto di Ahlhorn (distretto di Oldenburg). L’ex aeroporto militare è attualmente fuori servizio in quanto tale e viene invece utilizzato dal gruppo Daimler come parcheggio per le auto.

Come riportato da vari media, le auto non possono essere consegnate ai clienti a causa di varie carenze. Secondo Daimler, tuttavia, il deposito temporaneo di autoveicoli è un processo normale.

Piccole rilavorazioni o la preparazione per il lancio sul mercato di nuovi modelli potrebbero essere motivi di deposito temporaneo, ha affermato la società.

Il numero di auto parcheggiate sull’aerodromo non è stato comunicato dalla compagnia. Questo numero però cambia ogni giorno, come ha riferito Radio Brema, che ha contato circa 9.000 auto sul campo d’aviazione. Secondo la stazione radio, questi sono i modelli SUV GLE e GLS, tutti provenienti dalle fabbriche Mercedes di Tuscaloosa, negli Stati Uniti.

Secondo le informazioni di “Automobilwoche” dovrebbe avere problemi con i sedili e i paraurti delle auto.

In entrambi i casi i fornitori di Daimler dovrebbero rispondere per questo. Fino a quando i problemi non saranno risolti, le auto rimarranno essere depositate sull’aerodromo. Secondo Radio Brema, alcuni dei veicoli fuoristrada verranno successivamente venduti in Europa.

Fonte

ndr.de

