Agricoltura italiana in crisi causa Coronavirus o per altre cause pregresse?

Il problema dell’agricoltura è la mano d’opera e, come ormai molti sanno, siamo di fronte a situazioni alquanto ingiustificabili, ma ovviamente c’è chi non vede. A dar man forte a questa già traballante situazione il numero dei lavoratori dei campi che si è drasticamente ridotto, causa romanzo coronavirus.

Quindi adesso abbiamo una vera e propria emergenza perché i supermercati cominciano a lamentare una mancanza di merce, frutta e verdura su tutto.

In primis aleggia il ‘terrore’ di essere infettati dal coronavirus, a detta di molti agricoltori che hanno visto la debacle dei lavoratori.

In diversi intervistati pensano che gli stagionali stranieri, rientrati nei Paesi di origine, adesso non possono tornare in Italia per il blocco della circolazione, quindi mancano lavoratori per la raccolta.

Gli operai agricoli italiani sono circa 1,1 milioni, mentre i lavoratori stranieri regolari sono circa 400 mila

La stagione della raccolta degli ortaggi e della frutta estiva si avvicina e servono almeno 200 mila persone, peraltro a rischio anche le colture come asparagi e fragole.

I costi infatti sono lievitati; di seguito l’ultima stima fornita da IMSEA:

Prezzi medi settimanali per varietà

Albicocche – Aurora 2020-5-4 1,40 €/Kg

Albicocche – ns 2020-5-4 1,32 €/Kg

Ciliegie – Bigarreau 2020-5-4 3,38 €/Kg

Ciliegie – Celeste 2020-5-4 6,00 €/Kg

Ciliegie – Dure 2020-5-4 4,87 €/Kg

Ciliegie – Durone 2020-5-4 3,25 €/Kg

Ciliegie – Ferrovia 2020-5-4 4,75 €/Kg

Ciliegie – Giorgia 2020-5-4 3,25 €/Kg

Ciliegie – Tenere 2020-5-4 4,16 €/Kg

Fragole – Candonga 2020-5-4 2,13 €/Kg

Fragole – ns 2020-5-4 1,88 €/Kg 5,5%

Kiwi – Hayward 2020-5-4 1,78 €/Kg

Mele – Annurca 2020-5-4 0,90 €/Kg

Mele – Cripps Pink 2020-5-4 1,22 €/Kg

Mele – Fuji 2020-5-4 0,94 €/Kg

Mele – Golden delicious 2020-5-4 0,75 €/Kg

Mele – Granny smith 2020-5-4 0,88 €/Kg

Mele – Morgenduft(Imperatore) 2020-5-4 0,74 €/Kg

Mele – Stark delicious 2020-5-4 0,74 €/Kg

Nettarine – Polpa bianca 2020-5-4 1,08 €/Kg

Nettarine – Polpa gialla 2020-5-4 1,19 €/Kg

Pesche – Polpa bianca 2020-5-4 0,95 €/Kg

Pesche – Polpa gialla 2020-5-4 1,01 €/Kg

Valerio ALberti – Reporter Freelance – Mail, redazione@reporterspress.it