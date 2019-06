Agenzie di intelligence e militari nel web

L’ unità di intelligence Joint Threat Research Group del Government Communications Headquarters (GCHQ), l’ agenzia britannica di intelligence [24] è stata rivelata come parte delle rivelazioni di sorveglianza globale nei documenti trapelate dall’ex contractor della sicurezza nazionale Edward Snowden e la sua missione L’ambito include l’uso di “trucchi sporchi” per “distruggere, negare, degradare [e] distruggere” i nemici.

Le tattiche di base includono l’iniezione di materiale falso su Internet al fine di distruggere la reputazione degli obiettivi e manipolare il discorso online e l’ attivismoper i quali metodi come scrivano messaggi a Internet e falsamente attribuire a qualcun altro, fingendo di essere una vittima del singolo bersaglio la cui fama è destinata ad essere distrutta e la pubblicazione di “informazioni negative” su vari forum possono essere utilizzati.

Conosciuto come operazioni “Effetti”, il lavoro di JTRIG era diventato una “parte importante” delle operazioni di GCHQ entro il 2010. [25] Gli sforzi di propaganda online dell’unità (denominati “Online Covert Action” [ citazione necessaria ] ) utilizzano “mass messaging” e la “spinta [delle] storie” tramite Twitter , Flickr , Facebook e YouTube . Le operazioni ” false flag ” online vengono anche usate da JTRIG contro obiettivi.

JTRIG ha anche cambiato le foto sui siti di social media , così come inviare email e inviare messaggi di testo a colleghi e vicini di casa “.

Nel giugno 2015, i file NSA pubblicati da Glenn Greenwald hanno rivelato nuovi dettagli sul lavoro di JTRIG nel manipolare segretamente le comunità online.

Le rivelazioni rivelarono anche la tecnica della “raccolta delle credenziali”, in cui i giornalisti potevano essere usati per diffondere informazioni e identificare i giornalisti non britannici che, una volta manipolati, potevano fornire informazioni al bersaglio previsto di una campagna segreta, magari fornendo accesso durante un’intervista Non è noto se i giornalisti siano consapevoli di essere stati manipolati.

Inoltre, la Russia è spesso accusata di finanziare “troll” per pubblicare opinioni filo-russe su Internet.

L’ Agenzia di ricerca su Internet è diventata famosa per l’impiego di centinaia di russi per pubblicare la propaganda online sotto false identità al fine di creare l’illusione di un massiccio sostegno.

Nel 2016 la Russia è stata accusata di sofisticate campagne di propaganda per diffondere notizie false con l’obiettivo di punire il democratico Hillary Clinton e aiutare il repubblicano Donald Trump durante le elezioni presidenziali del 2016, oltre a minare la fede nella democrazia americana.

In un rapporto del 2017, Facebook ha dichiarato pubblicamente che il suo sito è stato sfruttato dai governi per manipolare l’opinione pubblica in altri paesi, anche durante le elezioni presidenziali negli Stati Uniti e in Francia. Ha identificato tre componenti principali coinvolti in una campagna di operazioni informative: raccolta di dati mirati, creazione di contenuti e falsi amplificatori e include il furto e l’esposizione di informazioni che non sono pubbliche; diffondere storie, false o reali, a terzi tramite falsi account; e falsi account coordinati per manipolare la discussione politica, come amplificare alcune voci mentre reprimono gli altri.

